Блогер схуднув за допомогою щоденної ходьби: як це змінило його життя

Маріо Томич виклав на своєму ютуб-каналі ролик, в якому розповідає, як йому вдалося схуднути за допомогою ходьби. Він також розповів, як вона вплинула на його самопочуття, а також загальний стан. Спойлер: дуже і дуже добре. Тож, якщо у тебе немає часу на тренажерні зали, можна почати більше ходити. Лиш би тебе не засипало дорогою до роботи снігом.

На думку Маріо Томича, щоденна ходьба – вирішальний інструмент для підтримки його стрункої фігури та зниження вмісту жиру в організмі до 10%. Розповідаємо, що ще корисного йому принесла щоденна ходьба.

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1. Спалювання калорій

Одна з переваг щоденної ходьби – можливість легше підтримувати дефіцит калорій. Тобто ти спалюєш більше калорій, ніж споживаєш. І це можливо навіть у тих випадках, якщо ти цілеспрямовано набираєш вагу.

Коли ви їсте більше їжі, ви менше голодні, ваші тренування покращуються... це просто робить все значно простішим,

– зауважує Маріо.

2. Травлення

Блогер зауважує, що зниження вмісту жиру в організмі потребує споживання більшої кількості їжі. Інакше ти просто не отримуватимеш достатньо енергії.

Багато овочів, рослин, клітковини, і тобі потрібно боротися зі здуттям живота... Я помітив, що щоденна ходьба дійсно допомагає мені краще перетравлювати їжу,

– додає він, натякаючи й на жирні смаколики.

3. Сон

Якщо ви недосипаєте, ви значно голодніші, відчуваєте себе менш ситими, коли їсте, ваша тяга зашкалює, а також ви приймаєте хибні рішення,

– зауважує він.

Спочатку він додав тривалу прогулянку у свій вечірній розпорядок, щоб достатньо стомитися та краще спати. Хороший і якісний сон дозволяє себе значно краще почуватися.

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4. Активне відновлення

Томич каже, що біг допомагає йому краще відновлюватися між тренуваннями, а також підтримувати високі показники у тренажерному залі.

Ви навіть можете наростити м'язи; ходьба тут теж дуже допомагає,

– додав він.

5. Зняття стресу

Він вважає прогулянки дуже розслабляючими. Для Маріо це своєрідна форма медитації. Ходьба допомагає йому утримувати воду, коли він у стресі.

Вищий рівень кортизолу, більше утримування води... Якщо ви більше ходите і будете розслабленішими в цілому, ви зможете побачити прогрес більш лінійно та трохи більш передбачуваним, і в цілому у вас значно стійкіший підхід,

– підкреслив Маріо.

Тож якщо ти не маєш часу або бажання ходити до тренажерного залу, почни нарешті більше ходити. Спробуй, наприклад, ходити на роботу пішки. Або ж виходити на кілька зупинок раніше, якщо до твого офісу їхати довго. Тобі однозначно сподобається, а твій організм буде лише вдячний!

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