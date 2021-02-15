Якщо ти досі думаєш, що м'язисті груди та широкі плечі можна накачати лише за допомогою тягання заліза, то тренер Бенно Пітерс руйнує цей міф. Він поділився 4 простими вправами, за допомогою яких можна накачати груди в домашніх умовах. І для цього достатньо буде лише гумок для фітнесу!

Тож не потрібно лінуватися та шукати чергові відмазки. Бери гумки в руки, щоб стати кращою версією себе вчорашнього. Гайда разом з Men 24 прокачувати своє тіло!

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Хіба не можна наростити м'язисті груди та широкі плечі лише за допомогою еспандера? З правильними вправами це досить просто. Ось 4 мої улюблені вправи, які як ніщо інше розвивають твої груди та плечі,

– зауважив Бенно Пітерс.

Ми наголошуємо на тому, що вправи бажано виконувати під наглядом персонального тренера. Це дозволить не нашкодити собі у бажанні швидко досягнути омріяних результатів!



Щоб прокачати м'язи зовсім не обов'язково тягати залізо / Фото Unsplash

Як накачати груди за допомогою гумок для фітнесу

1. Перехресна смуга на льоту

Візьми гумку в руки та закинь її за плечі. Тепер же тобі потрібно зводити руки перед собою, щоб працювати над прокачуванням м'язів.

Зроби паузу в середині повторення, а потім схрести руки над середньою лінією тіла для оптимальної активації м'язових волокон,

– додає він.

Тобі потрібно робити паузу на півдорозі на 5 секунд і ще на 5 секунд, коли повернешся у вихідне положення.

Ця вправа прокачує великий грудний м'яз.

2. Жим з обертанням гумки

Один кінець гумки ти притискаєш ногою до підлоги, а другий береш до рук. Виконуй максимальний підйом руки.

Рука повинна притиснутися до тіла. Злегка зігни її. Підійми руку, поверни верхню частину тіла та зроби прямий прес,

– каже Бенно.

Ця вправа прокачує великий грудний м'яз, а також дельтоподібний м'яз.

3. Підйом з широкою гумкою

Тобі потрібно взятися за гумку на ширині плечей. Розводь руки, а також одночасно підіймай їх.

Ця вправа прокачує бічні дельтоподібні м'язи.

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4. Жим від грудей по черзі

Візьми кожен кінець гумки в руки, перекинь її на плече. А тепер намагайся випрямити руку, наче ти робиш удар. Виконуй цю вправу плавно та повільно. Утримуй руку витягнутою кілька секунд, щоб прокачувати м'язи. Потім поверни руки по черзі назад у вихідне положення.

Ця вправа прокачає великий грудний м'яз.

Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:

Щоб отримати максимальну віддачу від цієї швидкої процедури, спробуй суперсет з відпочинком усього 30 секунд між вправами та 3 – 4 хвилини після підходу. Загалом виконай 4 підходи. Якщо ти досвідченіший, спробуй відпочивати між усіма вправами 2 хвилини, а також виконай 5 підходів. Якщо ти зможеш вижити – ти абсолютний звір,

– наголошує Бенно Пітерс.

Гайда виконувати вправи Бенно Пітерса. З їхньою допомогою ти зможеш наростити бажаний рельєф у верхній частині тіла.

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