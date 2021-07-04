Відразу ж обмовимося, що він не підіймався для цього в гори. Наш герой тренувався у спеціальній камері, наповненій фільтрованим повітрям. У ній створюються умови такої висоти. А щоб ще ускладнити собі завдання, він надягає 9-кілограмовий жилет.

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Божевільне тренування на висоті

Тренування починається з перевернутих тяг.

"Зараз я почуваюся добре, але відчуваю, що пошкодую про це приблизно через 5 раундів", – говорить він.

Відразу ж зауважимо, що намагатися повторити щось подібне – не найкраща ідея. Якщо ж вона тебе не покидає, то потрібно робити це лише під наглядом професійного тренера.

Звичайно ж, кожен раунд вимагає більше фізичних втрат, тож Віллу потрібно більше часу для виконання своїх повторень з плином часу.

"Це значно складніше, ніж я думав. Зазвичай я можу без проблем з ними впоратися. Я відчуваю, що панікую", – наголошує він.

Друга вправа – Man Maker, рух зі штангою усього тіла, який переходить від відтискання до ривка та підйому. Ось де Вілл дійсно починає боротися, і після завершення першого раунду йому доводиться знімати пластини зі штанги, щоб завершити свої повторення.

"Якщо ти стривожився та злякався, що не можеш дихати, ти задихнешся. Ти повинен зберігати спокій і врівноваженість між подихами та зосереджуватися на своєму диханні, інакше у тебе не буде жодних шансів на тренуванні", – пояснює Вілл.

Дивися, як Вілл Теннісон виконує вправи на межі людських можливостей:

Далі йде біг, кидання м'яча на скриньку та в стіну. Наостанок Вілл залишив поштовхи стегнами, коли йому доводиться кидати гантелі та виконувати вправу з власною вагою.

"Це тренування порвало мене", – говорить він.

Ми бачили безліч викликів. Але цей однозначно можна вважати випробуванням на межі власних можливостей. Тож не дивно, що воно буквально "порвало" нашого героя. Цікаво, що він наступного разу влаштує.

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