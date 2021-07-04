Сразу же оговоримся, что он не поднимался для этого в горы. Наш герой тренировался в специальной камере, наполненной фильтрованным воздухом. В ней создаются условия такой высоты. А чтобы еще усложнить себе задачу, он надевает 9-килограммовый жилет.
Примечательно Конец эпохи нейтральной водки: как производители совершенствуют популярный напиток
Безумная тренировка на высоте
Тренировка начинается с перевернутых тяг.
"Сейчас я чувствую себя хорошо, но чувствую, что пожалею об этом через 5 раундов", – говорит он.
Конечно же, каждый раунд требует больше физических потерь, поэтому Виллу нужно больше времени для выполнения своих повторений с течением времени.
"Это гораздо сложнее, чем я думал. Обычно я могу без проблем с ними справиться. Я чувствую, что паникую", – отмечает он.
Второе упражнение – Man Maker, движение со штангой всего тела, которое переходит от отжимания к рывку и подъему. Вот где Уилл действительно начинает бороться, и после завершения первого раунда ему приходится снимать пластины со штанги, чтобы завершить свои повторения.
"Если ты встревожился и испугался, что не можешь дышать, ты задохнешься. Ты должен сохранять спокойствие и уравновешенность между вздохами и сосредотачиваться на своем дыхании, иначе у тебя не будет никаких шансов на тренировке", – объясняет Уилл.
Смотри, как Уилл Теннисон выполняет упражнения на пределе человеческих возможностей:
Далее идет бег, бросание мяча на ящик и в стену. Напоследок Уилл оставил толчки бедрами, когда ему приходится бросать гантели и выполнять упражнение с собственным весом.
"Эта тренировка порвала меня", – говорит он.
Мы видели множество вызовов. Но этот однозначно можно считать испытанием на грани собственных возможностей. Неудивительно, что оно буквально "порвало" нашего героя. Интересно, что он в следующий раз устроит.
Возьми на вооружение Твои ноги будут гореть: тренер поделился взрывной тренировкой с гантелями – видео