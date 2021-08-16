Блогер зруйнував найпопулярніші міфи, пов'язані з побудовою тіла

Вілл Теннісон регулярно кидає собі божевільні виклики. То він намагається відтворити тренування популярних спортсменів, то він перевіряє, як на організм впливають певні дієти. У своєму останньому відео він проводить день за графіком типового бодибілдера, слідуючи усім загальноприйнятим правилам і міфам, пов'язаним з цим.

Його основна задача – показати, що не потрібно усім навколо робити одне і те ж, щоб досягати бажаних результатів. Адже, на думку Вілла Теннісона, те, що працює для одних, може бути не надто ефективним для інших.

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Блогер прожив день за графіком типового бодибілдера

Для побудови тіла не обов'язково багато їсти

Теннісон починає свій день з ситного сніданку, який складається з яєць, вівсянки з арахісовим маслом і протеїновим порошком. Він використовує цю можливість, щоб зруйнувати міф про те, що потрібно багато їсти, щоб стати великим. Адже часто вагу прирівнюють до м'язової маси.

"Не дивися на свою вагу. Найважливішим є твій прогрес у тренажерному залі. Якщо ти робиш успіхи щотижня, ти підживлюєш своє тіло достатньою кількістю палива", – акцентує він.

Збалансований раціон замінить усілякі добавки

Він додає, що тобі, ймовірно, також не потрібно доповнювати свою їжу дорогими джерелами BCAA (амінокислот), адже їх можна знайти у простих продуктах, які ти їси.

"Пам'ятай, добавки – вишеньки на торті. Поки ти правильно харчуєшся та правильно тренуєшся, це все, що тобі потрібно", – додає Теннісон.

Їсти 4 – 5 разів на день не потрібно

Перед тим, як відправитися до тренажерного залу, він їсть ще один основний продукт для бодибілдингу. Мовиться про курячу грудку, яку він доповнює не менш популярним броколі та рисом. Таким чином він хоче пройтися по ще одному "правилу". Воно свідчить про те, що ти повинен постійно їсти білок протягом дня.

"Хоча оптимально для нарощування м'язової маси приймати від 4 до 5 порцій білка на день, ти не втратиш м'язи, якщо не будеш їсти кожні 2 або 3 години. Ти можеш їсти багато їжі на день, ти можеш мати 1 великий прийом їжі на день. Головне – отримувати необхідну кількість білка", – каже він.

Дивися, як Вілл Теннісон пробував руйнувати міфи, пов'язані з бодибілдингом:

Не варто шокувати своє тіло вправами

Під час денного тренування ніг Теннісон змішує свої вправи. Усе тому, що інше правило бодибілдингу вказує на те, що "збивання з пантелику" твоїх м'язів допоможе їм рости. Але, на його думку, це не обов'язково стійкий підхід.

"Вибери кілька рухів, які тобі подобаються, освой їх, стань кращим у них, стань сильнішим. Ось як ти отримаєш навантаження, яке дозволить прогресувати", – рекомендує він.

Тренування до відмови – не найкраща ідея

А ще Теннісон не погоджується з тим, що ти повинен тренуватися до відмови у кожному підході кожної вправи.

"Роби якомога більше обсягу, щоб вирости. Не думай, що чим більше, тим краще. Потрібно знайти правильний баланс для себе", – підкреслив він.

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Вілл Теннісон на власному прикладі доводить, що не потрібно сліпо наслідувати інших бодибілдерів. Надихайся їхніми результатами, бери на озброєння вправи та дієту, але адаптуй їх під себе. Якщо не бачиш суттєвих змін – спробуй щось інше. А ще не забувай про те, що робота над власним тілом – марафон, а не спринт. Тому не варто уже завтра очікувати миттєвої зміни рельєфу.