Блогер разрушил самые популярные мифы, связанные с построением тела

Уилл Теннисон регулярно бросает себе сумасшедшие вызовы. То он пытается воссоздать тренировки популярных спортсменов, то он проверяет, как на организм влияют определенные диеты. В своем последнем видео он проводит день по графику типичного бодибилдера, следуя всем общепринятым правилам и мифам, связанным с этим.

Его основная задача – показать, что не нужно всем вокруг делать одно и то же, чтобы достигать желаемых результатов. Ведь, по мнению Уилла Теннисона, то, что работает для одних, может быть не слишком эффективным для других.

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Блогер прожил день по графику типичного бодибилдера

Для построения тела необязательно много есть

Теннисон начинает свой день с сытного завтрака, который состоит из яиц, овсянки с арахисовым маслом и протеиновым порошком. Он использует эту возможность, чтобы разрушить миф о том, что нужно много есть, чтобы стать большим. Ведь часто вес приравнивают к мышечной массе.

"Не смотри на свой вес. Важнейшим есть твой прогресс в тренажерном зале. Если ты делаешь успехи еженедельно, ты подпитываешь свое тело достаточным количеством топлива", – подчеркивает он.

Сбалансированный рацион заменит всевозможные добавки

Он добавляет, что тебе, вероятно, также не нужно дополнять свою пищу дорогими источниками BCAA (аминокислот), ведь их можно найти в простых продуктах, которые ты ешь.

"Помни, добавки – вишенки на торте. Пока ты правильно питаешься и правильно тренируешься, это все, что тебе нужно", – добавляет Теннисон.

Есть 4 – 5 раз в день не нужно

Перед тем, как отправиться в тренажерный зал, он ест еще один основной продукт для бодибилдинга. Говорится о куриной грудке, которую он дополняет не менее популярным брокколи и рисом. Таким образом он хочет пройтись по еще одному "правилу". Оно свидетельствует о том, что ты должен постоянно есть белок в течение дня.

"Хотя оптимально для наращивания мышечной массы принимать от 4 до 5 порций белка в день, ты не потеряешь мышцы, если не будешь есть каждые 2 или 3 часа. Ты можешь есть много пищи в день, ты можешь иметь 1 большой прием пищи в день. Главное – получать необходимое количество белка", – говорит он.

Смотри, как Уилл Теннисон пробовал разрушать мифы, связанные с бодибилдингом:

Не стоит шокировать свое тело упражнениями

Во время дневной тренировки ног Теннисон смешивает свои упражнения. Все потому, что другое правило бодибилдинга указывает на то, что "сбивание с толку" твоих мышц поможет им расти. Но, по его мнению, это не обязательно устойчивый подход.

"Выбери несколько движений, которые тебе нравятся, освой их, стань лучшим в них, стань сильнее. Вот как ты получишь нагрузку, которая позволит прогрессировать", – рекомендует он.

Тренировка до отказа – не самая лучшая идея

А еще Теннисон не согласен с тем, что ты должен тренироваться до отказа в каждом подходе каждого упражнения.

"Делай как можно больше объема, чтобы вырасти. Не думай, что чем больше, тем лучше. Нужно найти правильный баланс для себя", – подчеркнул он.

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Уилл Теннисон на собственном примере доказывает, что не нужно слепо подражать другим бодибилдерам. Вдохновляйся их результатами, бери на вооружение упражнения и диету, но адаптирует их под себя. Если не видишь существенных изменений – попробуй что-то другое. А еще не забывай о том, что работа над собственным телом – марафон, а не спринт. Поэтому не стоит уже завтра ждать мгновенных изменений рельефа.