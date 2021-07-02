Брендон навіть жартує, що свого часу фігурки Хі-Менів створили у хлопчиків нереалістичні образи справжніх чоловіків. Щось подібне відбувається з дівчатами, які бавляться з Барбі.

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Брати хочуть стати Хі-Менами

Брати починають тренування з жиму плечей однією рукою.

"Це дуже схоже на те, як Хі-Мен викидає вперед свій меч і каже: "У мене є сила". І він тримає його. Це просто рух Хі-Мена, тож ми повинні працювати над цим рухом", – говорить Хадсон.

Брендон і Хадсон Вайти виконали божевільне тренування Хі-Мена:

Далі йде жим лежачи на похилій лаві, жим гантелі однією рукою від грудей і "гігантський сет для побудови гігантського тіла": жими плечима з суперсетами з відтисканнями та опусканням плечей.

"У вас повинна бути симетрія. Ти супергерой, ти крутий хлопець, ти чоловік", – наголошує Брендон.

У кінці тренування він жартує, що готовий знятися у справжньому фільмі про "Хі-Мена". Зауважимо, що в екранізації "Володарів Всесвіту" 1987 року головну роль виконував Дольф Лундгрен.

Дивися трейлер мультфільму "Володарі Всесвіту", який надихнув хлопців:

Для будь-кого, хто виріс на перегляді мультфільмів у 80-х і 90-х, Хі-Мен – культовий персонаж. І він збирається досягнути абсолютно нового покоління в перезавантаженні "Володарів Всесвіту" на Netflix, яке виходить 23 липня. Тож не проґав!

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