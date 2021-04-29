Бодибилдеры Брэндон и Хадсон Уайт регулярно пытаются воспроизвести кадры из известных боевиков. На этот раз они взялись за фильмы с Джеки Чаном. Айда смотреть, справятся ли они с новым вызовом, который бросили себе.

Для нового видео братья и их отец Дюк обратили внимание на легенду фильмов о боевых искусствах Джеки Чана. Они попытались выполнить несколько упражнений, которые можно увидеть в самых знаковых фильмах актера.

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Мы подчеркиваем, что такие испытания желательно выполнять под наблюдением персонального тренера. Это позволит не навредить себе в желании выполнить очередной сумасшедший челлендж!

Водное Распятие

Этот трюк охватывает подвешивание за ноги вниз головой, а также наполнения двух чашек водой из ведра, что стоит на земле. После этого нужно поднять корпус вверх, чтобы перелить воду из чашек в ведра наверху. Брэндону легко удается этот раунд с 10 повторениями. Это впечатляет, учитывая, что он на 45 килограммов тяжелее Джеки Чана.

Батл со скручиванием

Поставив ноги вместе, братья соревновались в скручивании. Этот своеобразный батл стал причиной возникновения сильных спазмов живота.

"Это огромная и вдохновляющая вещь – сойтись лицом к лицу в решающей битве. Это заставляет тебя работать сильнее, чем когда-либо", – подчеркивает Брэндон.

Ленд-серфинг

Думай об этом, как о тяге саней. Исключение – вместо "железа" ты тянешь человека, который стоит на нескольких мешках. Таким образом, выполнение этого движения – это как плавный контролируемый рук, так и грубая сила. Хадсон признался, что это было действительно сложно.

Смотри, как блогеры выполняли трюки Джеки Чана:

Гонка с ковшами

Каждый брат должен поднимать по 2 ведра, наполненные водой, подвешенном к перекладине. Это нужно делать как можно скорее, не проливая жидкость. Хадсон выигрывает этот раунд, завершив гонку за 1:39 по сравнению с Брэндоном, который финиширует со временем 1:45.

"На самом деле, это было гораздо сложнее, чем я думал", – говорит Брэндон.

Выбивали

Хадсон и Брэндон завершают свою задачу игрой, в которой их отец проверяет блогеров на ловкость и скорость. Для этого он пытается забросать их теннисными мячиками.

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