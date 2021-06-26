Сам же виклик Джеффа Кавальєра полягає в тому, що потрібно провисіти 100 секунд за 100 доларів. Тобі, звичайно ж, ніхто 100 доларів не дасть, але ти можеш просто перевірити, на що здатне твоє тіло.

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"Висіння на руках – одна з найбільш недооцінених вправ. Вона починається легко, але закінчується доволі складно", – каже Кавальєр.

Dead Hang Challenge

І хоч завдання не є дуже складним, Кавальєр використовує стрижень, який може обертатися (це уже суттєве ускладнення). Пам'ятаєш, біля пляжів Одеси були хлопці, які пропонували виграти гроші, якщо втримаєшся на подібній конструкції?

"Додаткове випробування, коли справа доходить до сили хвата, сили передпліч, витривалості та старомодного тесту на розумову силу", – усміхається Кавальєр.

Намагаючись виконати цей виклик самостійно, важливо пам'ятати, що це трохи складніше, ніж просто стрибнути на перекладину та повиснути на ній. Щойно ти застрибнеш, потрібно втягнути лопатки. Потягни їх вниз і назад, зберігаючи це положення протягом усього виконання вправи. Не дозволяй своїм плечам просто опуститися.



Висіння на перекладині – недооцінена вправа / Фото ShutterStock

Обертовий стрижень

Спочатку Кавальєр і його жертва Джессі перевіряють час висіння на звичайній перекладині. Джессі протримався 2 хвилини і 7 секунд, а Кавальєр – 2 хвилини і 51 секунду. Але потім настав час справжнього обертового стрижня.

"Непросто, мабуть, у 10 разів важче. Мої передпліччя горять", – зітхає Джессі.

Через 1 хвилину і 25 секунд він відпускає штангу. Це за 15 секунд до цільового часу у 100 секунд. І навіть якби він виграв, то був би настільки безсилим, що не зміг би вхопитися за виграну 100-доларову купюру.

Провисіти 100 секунд на перекладині, що крутиться, – непроста задача:

Натомість Кавальєр, звичайно ж, витримує усі 100 секунд. Ба більше: він може провисіти й довше. Через 1 хвилину і 53 секунди він опускається, але зізнається, що це було в рази важче, ніж зі статичною перекладиною.

Ти теж можеш спробувати пройти це випробування. Побийтеся об заклад з другом у спортзалі. Хто виграє, наприклад, оплачує обід після тренування. Ти ж протримаєшся 100 секунд, правда?

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