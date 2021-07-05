З величезними м'ячами та діжками пива: блогери зіграли в божевільний бірпонг – відео

Брендон і Хадсон Вайт, більш відомі як бодибілдерський дует Buff Dudes, регулярно кидають собі божевільні виклики. То вони пробували пройти різні військові тести, то виконували трюки з бойовиків. Цього ж разу хлопці взялися за популярну гру більшості вечірок – бірпонг.

Але, відразу ж зауважимо, що Buff Dudes не на жарт прокачали цю забаву. Адже замість звичайних стаканів вони використовують величезні діжки. Така собі титанічна перевірка м'язів і координації.

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Божевільний бірпонг з діжками

Замість звичайних маленьких м'ячиків для пінг-понгу та червоних чашок брати зібрали величезну версію гри. Усе для того, щоб по-справжньому випробувати свої сили. Використовуючи 9-кілограмові медболи та діжки на 200 літрів, вони розклали гру так, щоб кожна сторона грала з відстані 7,5 метра. Звичайно ж, хлопці наповнили кожну діжку справжнім пивом. Але, на щастя, ніхто не намагатиметься його випити.

"До біса складно запустити цей медбол на 7,5 метра. Витривалість відіграє тут вирішальну роль... Ти повинен трохи відпочити у перервах між кожним кидком", – наголошує Хадсон.

Дивися на відео, як бодибілдери зіграли у величезний бірпонг:

На початку гри брати йдуть пліч-о-пліч. Потім Брендон виходить вперед, перш ніж випадково перекидає одну з діжок.

"Я думаю, що в деяких іграх у бірпонг це відбувається випадково. Це Buff Pong, тому ми граємо за своїми правилами", – говорить Брендон.

Зрештою Хадсон перемагає, і йому вдається накопичити достатньо витривалості. Усе для того, щоб зробити останній переможний кидок, залишивши Брендону обливатися старим пивом.

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