С огромными мячами и бочками пива: блогеры сыграли в сумасшедший бирпонг – видео

Брэндон и Хадсон Уайт, более известные как бодибилдерский дуэт Buff Dudes, регулярно бросают себе сумасшедшие вызовы. То они пытались пройти различные военные испытания, то выполняли трюки из боевиков. На этот раз ребята взялись за популярную игру на большинстве вечеринок – бирпонг.

Но, сразу же заметим, что Buff Dudes не на шутку прокачали эту забаву. Ведь вместо обычных стаканов они используют огромные бочки. Такая титаническая проверка мышц и координации.

Примечательно Nemiroff стал №1 международным брендом спиртных напитков по скорости роста в мире

Безумный бирпонг с бочками

Вместо обычных маленьких мячиков для пинг-понга и красных чашек братья собрали огромную версию игры. Все для того, чтобы по-настоящему испытать свои силы. Используя 9-килограммовые медболы и бочки на 200 литров, они разложили игру так, чтобы каждая сторона играла с расстояния 7,5 метра. Конечно же, ребята наполнили каждую бочку настоящим пивом. Но, к счастью, никто не будет пытаться его выпить.

"К черту сложно запустить этот медбол на 7,5 метра. Выносливость играет здесь решающую роль... Ты должен немного отдохнуть в перерывах между каждым броском", – отмечает Хадсон.

Смотри на видео, как бодибилдеры сыграли в огромный бирпонг:

В начале игры братья идут бок о бок. Затем Брэндон выходит вперед, прежде чем случайно опрокидывает одну из бочек.

"Я думаю, что в некоторых играх в бирпонг это происходит случайно. Это Buff Pong, поэтому мы играем по своим правилам", – говорит Брэндон.

В конце концов Хадсон побеждает, и ему удается накопить достаточно выносливости. Все для того, чтобы сделать последний победный бросок, оставив Брэндона обливаться старым пивом.

Тебе понравится Тренировка на высоте 4500 метров: блогер бросил сумасшедший вызов, который его "раздавил"