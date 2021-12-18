Не стал исключением ее последний пост. На нем красавица предстала в сером худи и черных трусиках. Последние, к слову, позволяют изрядно полюбоваться упругими ягодицами нашей героини.

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Эффектное фото Саша Чистова сделала на Бали. Ей пришлось преодолеть более 10 тысяч километров. И мы уже в ожидании ряда еще более пикантных фотографий. Хотя, будем справедливы, этот кадр тоже не на шутку взбудоражил сеть. Об этом свидетельствуют тысячи лайков, а также множество комментариев:

"Красивая Саша";

"Слишком привлекательна для этого мира";

"Роскошная фотография";

"Я в восхищении";

"Ты прекрасна";

"Эта фотография меня вдохновила";

"Я люблю тебя";

"Божественная";

"Идеальная красотка".



Саша Чистова показала подписчикам идеальные ягодицы / Фото с инстаграма Чистовой

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