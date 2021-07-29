Коли він почув, як ЛеБрон Джеймс поділився своїм точним розкладом тренувань та дієтою на шоу Тіма Ферріса, вирішив спробувати. Він просто не міг проґавити можливість прожити день за графіком знаменитого баскетболіста!

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Однак, був один невеликий нюанс. Зріст ЛеБрона Джеймса – 206 сантиметрів. Та й важить він дещо більше за нашого героя. Тож Зак Перна трішки скоригував дієту, щоб вона відповідала його параметрам.

"Очевидно, що ЛеБрон Джеймс сягає 206 сантиметрів у зріст, а я ще не зовсім того зросту. Тому його розміри порцій будуть значно більшими, ніж у мене. Але я просто збираюся припасувати їх під себе", – сказав Перна.

Блогер повторив день з життя ЛеБрона Джеймса

Для Перни та ЛеБрона день починається зі сніданку. Він складається з омлету з яєчного білка з копченим лососем і млинчиків без глютену, присипаних зверху ягодами.



На сніданок баскетболіст їсть омлет, а також млинці без глютену / Фото Unsplash

Втоптавши весь омлет і половину своєї стопки млинців розміром з гору, Перна приступає до тренування ЛеБрона Джеймса. Як і Lakers 23, він починає з 20 хвилин кардіо, перш ніж перейти до силового тренування.

Перна виконує усе в 4 підходи по 12 повторень, починаючи зі станової тяги, а потім слідкують тяги в нахилі та згинання рук зі штангою. Він закінчує вправами з художньої гімнастики, тому виконує:

відтискання широким хватом (3 підходи по 20 повторень),

(3 підходи по 20 повторень), підтягування (3 підходи по 15 повторень),

(3 підходи по 15 повторень), підтягування широким хватом (3 підходи по 10 повторень).

Щоб охолонути, він закінчує тренування 15 – 30 хвилинами йоги.

Як і в ЛеБрона, у Перни попереду "дуже серйозна та важлива" гра. Тому він їсть перед нею бутерброд з арахісовим маслом і желе, який, за його підрахунками, містить 312 калорій.



Перед грою ЛеБрон з'їдає бутерброд з арахісовим маслом / Фото Unsplash

Після гри чотири на один проти баскетбольної команди Mud Bones, де він використовує деякі цікаві тактики, він переходить на свій рослинний білок. Після цього відправляється до камери кріотерапії, де температура опускається до -160 градусів за Цельсієм.

"Це досить дивно. Важко, навіть, трохи дихати", – ділиться враженнями Перна.

Наступна страва для Перни – лосось з цільнозерновою пастою й овочами. До них він додає домашній соус і сир пармезан. Але не можна розслаблятися, тому що відразу після цього на нього очікує відновлювальний масаж. Перна обрав міотерапевтичний масаж.

"Сьогодні мені роблять незручний масаж, але все це частина процесу одужання", – додав він.

На вечерю Перна смакує куркою з руколою та келихом хорошого вина. Це звучить чудово, але є невеликою проблемою для людини, котра думає, що вино має жахливий смак.

"Очевидно, він любить своє вино. На нещастя для мене, я його ненавиджу", – зізнався він.

Дивися, як Зак Перна намагався прожити день за графіком ЛеБрона Джеймса:

Після того, як ЛеБрон пройшов усі тренування і його прийоми їжі закінчилися, єдине, що залишилося зробити Перні, – заснути. Зробить він це під заспокійливий звук дощу, який падає десь у лісі, як це й робить суперзірка баскетболу. Але перш ніж він це зробить, наш герой поділиться своїми думками про останні 12 годин. І, скажімо так, він не впевнений, що робив усе, що й ЛеБрон.

"Я клянуся, що цих калорій на диво мало. Він масивний, і дієта відносно скромна. Але деякі товариші по команді говорили, що він їсть багато лайна, наприклад, печиво й інше. Тож, можливо, він не згадував про це у подкасті, бо поруч сидів його тренер", – додає Перна.

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Хай там як, але наш герой таки впорався з непростим графіком баскетболіста ЛеБрона Джеймса. Можливо, зірка баскетболу й приховав від слухачів низку цікавих фактів, але це не заважає нам надихатися тим, що ми уже знаємо.