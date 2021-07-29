Когда он услышал, как ЛеБрон Джеймс поделился своим точным расписанием тренировок и диетой на шоу Тима Ферриса, решил попробовать. Он просто не мог упустить возможность прожить день по графику знаменитого баскетболиста!

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Однако, был один небольшой нюанс. Рост ЛеБрона Джеймса – 206 сантиметров. И весит он немного больше нашего героя. Поэтому Зак Перна немного скорректировал диету, чтобы она соответствовала его параметрам.

"Очевидно, что ЛеБрон Джеймс достигает 206 сантиметров в высоту, а я еще не совсем того роста. Поэтому его размеры порций будут значительно больше, чем у меня. Но я просто собираюсь подогнать их под себя", – сказал Перна.

Блогер повторил день из жизни ЛеБрона Джеймса

Для Перны и ЛеБрона день начинается с завтрака. Он состоит из омлета из яичного белка с копченым лососем и блинчиков без глютена, присыпанных сверху ягодами.



На завтрак баскетболист ест омлет, а также блины без глютена / Фото Unsplash

Стоптав весь омлет и половину своей стопки блинов размером с гору, Перна приступает к тренировке ЛеБрона Джеймса. Как и Lakers 23 он начинает с 20 минут кардио, прежде чем перейти к силовой тренировке.

Перна выполняет все в 4 подхода по 12 повторений, начиная со становой тяги, а затем следуют тяги в наклоне и сгибания рук со штангой. Он заканчивает упражнениями по художественной гимнастике, поэтому выполняет:

отжимания широким хватом (3 подхода по 20 повторений),

подтягивание (3 подхода по 15 повторений),

подтягивания широким хватом (3 подхода по 10 повторений).

Чтобы остыть, он заканчивает тренировку 15 – 30 минутами йоги.

Как и в ЛеБрона, в Перны впереди "очень серьезная и важная" игра. Поэтому он ест перед ней бутерброд с арахисовым маслом и желе, который, по его подсчетам, содержит 312 калорий.



Перед игрой ЛеБрон съедает бутерброд с арахисовым маслом / Фото Unsplash

После игры четыре на один против баскетбольной команды Mud Bones, где он использует некоторые интересные тактики, он переходит на свой растительный белок. После этого отправляется в камеру криотерапии, где температура опускается до -160 градусов по Цельсию.

"Это довольно странно. Трудно даже немного дышать", – делится впечатлениями Перна.

Следующее блюдо для Перны – лосось из цельнозерновой пастой и овощами. К ним он добавляет домашний соус и сыр пармезан. Но нельзя расслабляться, потому что сразу после этого его ожидает восстановительный массаж. Перна выбрал миотерапевтический массаж.

"Сегодня мне делают неудобный массаж, но все это часть процесса выздоровления", – добавил он.

На ужин Перна ест курицу с рукколой и бокалом хорошего вина. Это звучит замечательно, но есть небольшой проблемой для человека, который думает, что вино имеет ужасный вкус.

"Очевидно, он любит свое вино. К несчастью для меня, я его ненавижу", – признался он.

Смотри, как Зак Перна пытался прожить день по графику ЛеБрона Джеймса:

После того как ЛеБрон прошел все тренировки и его приемы пищи закончились, единственное, что осталось сделать Перне, – заснуть. Сделает он это под успокаивающий звук дождя, который падает где-то в лесу, как это и делает суперзвезда баскетбола. Но прежде чем он это сделает, наш герой поделится своими мыслями о последних 12 часах. И, скажем так, он не уверен, что делал все, что и ЛеБрон.

"Я клянусь, что этих калорий на удивление мало. Он массивный, и диета относительно скромная. Но некоторые товарищи по команде говорили, что он ест много дерьма, например, печенье и прочее. Поэтому, возможно, он не упоминал об этом в подкасте, потому что рядом сидел его тренер", – добавляет Перна.

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