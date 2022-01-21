Бодибілдер розповів, як поєднувати батьківство та роботу над власним тілом

Хадсон Вайт не лише половина дуету бодибілдерів з каналу Buff Dudes. Він ще й батько. Тож він вирішив розповісти, як йому вдається поєднувати свою батьківську роль та роботу над тілом.

Блогер зізнається, що після народження дітей він виявив, що колишній спосіб життя та підхід до фітнесу просто неможливі. Тож він вимушений був внести низку коректив у свій звичний графік.

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Я отримав тіло батька за одну ніч, я дійсно не знаю, як це сталося. Тому мені довелося трохи все переоцінити, почати з нуля,

– каже він.

Вайт пригадує культурний шок, який він уперше пережив після того, як одружився і побудував сім'ю після парубочого життя. Також він добре пам'ятає період адаптації, який знадобився йому, щоб звикнути до спільного життя, в якому він несе відповідальність не лише за себе, а й інших. І хоча через це його день, безумовно, став більш завантаженим, він пообіцяв собі, що не відмовиться від тренувань.

Діти та дружина не можуть стати регулярною відмазкою. Потрібно просто переглянути свій розклад.

Як поєднувати батьківство з тренуваннями

"Це не виправдання, це виклик. Я дуже швидко зрозумів, що більшу частину часу я тепер працюю у дитячий час... Це будильник, який не можна вимкнути... Мені потрібно було навчитися прокидатися рано. Був час, коли я прокидався о 4:30, щоб поплавати та розпочати тренування. Здається, це дуже рано, і це справді так... Мені подобається вставати до того, як зійде сонце, адже здається, що ти працюєш цілий день... Ти не тільки тренуєшся, а й плануєш гру", – каже він.

Він також швидко навчився оптимізувати час, який він мав під час тренувань. Це він робив або за допомогою суперсетів, високоінтенсивних інтервальних тренувань (HIIT), або виконуючи сеанси, які залучали все тіло, а не окремі його частини.

Дивися на відео, як Хадсон Вайт поєднує батьківство з походами у зал:

Ви можете отримати все, що вам потрібно, за дуже обмежений час. З тією невеликою кількістю часу, яку ви маєте, максимально використовуйте його потенціал,

– закликає Хадсон Вайт.

Прийняття нової філософії допомогло йому максимально використовувати свій вільний час.

"Якщо тренування не приносить задоволення, не роби цього", – наголошує він.

Вайт каже, що 45 хвилин повільних, стійких кардіо на біговій доріжці стали нудними та забирають багато часу. Але є багато інших приємніших способів, якими він займається, наприклад, тренування у віртуальній реальності.

Лови ще кілька практичних порад від Хадсона Вайта. Мовиться про відстеження калорій, адже "ви повинні мати уявлення про те, куди йдете", а також приготування їжі.

Просто виділяючи трохи часу, ви дійсно отримуєте більше часу у довгостроковій перспективі. Думайте про це як про інвестиції,

– каже він.

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Як бачиш, батьківство не повинне стати на заваді роботі над тілом. Тобі просто потрібно буде переглянути свій розклад і навчитися грамотно керувати часом. Можливо, пора перестати запійно дивитися вечорами серіали, а замість цього вибиратися у спортзал або додавати фізичну активність по дому.

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