Бодибилдер рассказал, как совмещать отцовство и работу над собственным телом

Хадсон Уайт не только половина дуэта бодибилдеров из канала Buff Dudes. Он еще и отец. Поэтому он решил рассказать, как ему удается совмещать свою родительскую роль и работу над телом.

Блогер признается, что после рождения детей он обнаружил, что прежний образ жизни и подход к фитнесу просто невозможны. Поэтому он был вынужден внести ряд корректив в свой привычный график.

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Я получил тело отца в одну ночь, я действительно не знаю, как это произошло. Поэтому мне пришлось все переоценить, начать с нуля,

– говорит он.

Уайт напоминает культурный шок, который он впервые пережил после того, как женился и построил семью после холостяцкой жизни. Также он хорошо помнит период адаптации, который ему понадобился, чтобы привыкнуть к совместной жизни, в какой он несет ответственность не только за себя, но и других. И хотя из-за этого его день, безусловно, стал более загружен, он пообещал себе, что не откажется от тренировок.

Дети и супруга не могут стать регулярной отмазкой. Нужно просто пересмотреть свое расписание.

Как совмещать отцовство с тренировками

"Это не оправдание, это вызов. Я очень быстро понял, что большую часть времени я теперь работаю в детское время... Это будильник, который нельзя выключить... Мне нужно было научиться просыпаться рано. Было время, когда я просыпался в 4:30, чтобы поплавать и начать тренировку... Кажется, это очень рано, и это действительно так... Мне нравится вставать до того, как взойдет солнце, ведь кажется, что ты работаешь целый день... Ты не только тренируешься, но и планируешь игру", – говорит он.

Он также быстро научился оптимизировать время, которое у него было во время тренировок. Это он делал либо с помощью суперсетов, высокоинтенсивных интервальных тренировок (HIIT), либо выполняя сеансы, которые привлекали все тело, а не отдельные его части.

Смотри на видео, как Хадсон Уайт объединяет отцовство с походами в зал:

Вы можете получить все, что вам нужно за очень ограниченное время. С тем небольшим количеством времени, которое у вас есть, максимально используйте его потенциал,

– призывает Хадсон Уайт.

Принятие новой философии помогло ему максимально использовать свое свободное время.

"Если тренировка не доставляет удовольствия, не делай этого", – отмечает он.

Уайт говорит, что 45 минут медленных, устойчивых кардио на беговой дорожке стали скучными и отнимают много времени. Но есть много других более приятных способов, которыми он занимается, например, тренировки в виртуальной реальности.

Лови еще несколько практических советов от Хадсона Уайта. Речь идет об отслеживании калорий, ведь "вы должны иметь представление о том, куда идете", а также приготовление пищи.

Просто выделяя немного времени, вы действительно получаете больше времени в долгосрочной перспективе. Думайте об этом как об инвестициях,

– говорит он.

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Как видишь, отцовство не должно помешать работе над телом. Тебе просто нужно будет просмотреть свое расписание и научиться грамотно управлять временем. Возможно, пора перестать запойно смотреть по вечерам сериалы, а вместо этого выбираться в спортзал или добавлять физическую активность по дому.

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