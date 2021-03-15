Бодибілдер проти підлітків: чи зумів спортсмен впоратися з нормативами для учнів старшої школи
Зак Перна, бодибілдер і блогер, вирішив кинути собі несподіваний виклик. Він спробував виконати вправи для учнів старшої школи. Гайда дивитися, чи зумів він впоратися з легким, на перший погляд, завданням.
Джерело:Men's Health
Зауважимо, що для австралійського бодибілдера це не перший виклик. Раніше він виконував випробування для британської армії, морської піхоти США. Але цього разу Зак Перна вирішив зробити щось по-справжньому несподіване. І мовиться про вправи, з якими мали б впоратися підлітки.
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Блогер зізнається, що у шкільні часи ці нормативи були для нього непростими.
Вони налякали мене. Велике випробування було моїм жахіттям,
– розповів Зак.
Фітнес-тести у старших класах зазвичай охоплюють біг (для вимірювання витривалості серцево-судинної системи), стрибки та розтяжку (для вимірювання гнучкості), а також присідання (для перевірки м'язової витривалості). Тести фізичної підготовки австралійських інститутів також часто вимірюють зріст і вагу студентів для розрахунку їхнього індексу маси тіла (ІМТ), хоча точність ІМТ як показника особистого здоров'я та фізичної підготовки досі викликає сумніви.
Перна стартує з забігу на 1,6 кілометра та визнає, що біг – не його сильна сторона. Проте, він завершує з пристойним показником у 7 хвилин і 45 секунд. Аналогічний показник у 55% 11-річних школярів.
Це було пекло. Мені потрібно покращити свій серцево-судинний стан, тому що я не вмію бігати,
– додав Зак.
Біг на 1,6 кілометра дався блогеру непросто / Скриншот з відео
У тесті на присідання він досягає аналогічного результату з 40 повтореннями, але виправляється в раунді відтискань. Він робить 71 повторення. Далі вже пішло якось краще. Стрибок з місця в довжину – 2,25 метра. Завдяки цьому він потрапляє у 10% найкращих серед 16-річних.
У наступному забігу, спринті на 50 метрів, Перна показує час 9 секунд. Такий же час у 30% гірших серед 11-річних.
І хоч Перна не зумів впоратися на всі 100% з вправами, він почувається відмінно. Ба більше: блогер жартома зауважив, що "ви можете заробити гроші на фітнесі, навіть якщо були лайном... на фізкультурі!".
Дивися відео, як Зак Перна виконує норматив для учнів старшої школи:
Підозрюємо, що ти теж терпіти не міг нормативи у школі. Але це не має стояти на заваді досягнення успіхів у формуванні тіла своєї мрії!
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