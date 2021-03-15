Зак Перна, бодибілдер і блогер, вирішив кинути собі несподіваний виклик. Він спробував виконати вправи для учнів старшої школи. Гайда дивитися, чи зумів він впоратися з легким, на перший погляд, завданням.

Зауважимо, що для австралійського бодибілдера це не перший виклик. Раніше він виконував випробування для британської армії, морської піхоти США. Але цього разу Зак Перна вирішив зробити щось по-справжньому несподіване. І мовиться про вправи, з якими мали б впоратися підлітки.

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Блогер зізнається, що у шкільні часи ці нормативи були для нього непростими.

Вони налякали мене. Велике випробування було моїм жахіттям,

– розповів Зак.

Фітнес-тести у старших класах зазвичай охоплюють біг (для вимірювання витривалості серцево-судинної системи), стрибки та розтяжку (для вимірювання гнучкості), а також присідання (для перевірки м'язової витривалості). Тести фізичної підготовки австралійських інститутів також часто вимірюють зріст і вагу студентів для розрахунку їхнього індексу маси тіла (ІМТ), хоча точність ІМТ як показника особистого здоров'я та фізичної підготовки досі викликає сумніви.

Перна стартує з забігу на 1,6 кілометра та визнає, що біг – не його сильна сторона. Проте, він завершує з пристойним показником у 7 хвилин і 45 секунд. Аналогічний показник у 55% 11-річних школярів.

Це було пекло. Мені потрібно покращити свій серцево-судинний стан, тому що я не вмію бігати,

– додав Зак.



Біг на 1,6 кілометра дався блогеру непросто / Скриншот з відео

У тесті на присідання він досягає аналогічного результату з 40 повтореннями, але виправляється в раунді відтискань. Він робить 71 повторення. Далі вже пішло якось краще. Стрибок з місця в довжину – 2,25 метра. Завдяки цьому він потрапляє у 10% найкращих серед 16-річних.

У наступному забігу, спринті на 50 метрів, Перна показує час 9 секунд. Такий же час у 30% гірших серед 11-річних.

І хоч Перна не зумів впоратися на всі 100% з вправами, він почувається відмінно. Ба більше: блогер жартома зауважив, що "ви можете заробити гроші на фітнесі, навіть якщо були лайном... на фізкультурі!".

Дивися відео, як Зак Перна виконує норматив для учнів старшої школи:

Підозрюємо, що ти теж терпіти не міг нормативи у школі. Але це не має стояти на заваді досягнення успіхів у формуванні тіла своєї мрії!

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