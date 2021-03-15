Бодибилдер против подростков: сумел ли спортсмен справиться с нормативами для старшеклассников
Зак Перна, бодибилдер и блогер, решил бросить себе неожиданный вызов. Он попытался выполнить упражнения для старшеклассников. Айда смотреть, сумел ли он справиться с легкой, на первый взгляд, задачей.
Источник:Men's Health
Заметим, что для австралийского бодибилдера это не первый вызов. Ранее он исполнял испытание для британской армии, морской пехоты США. Но на этот раз Зак Перна решил сделать что-то по-настоящему неожиданное. И говорится об упражнениях, с которыми должны справиться подростки.
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Блогер признается, что в школьные времена эти нормативы были для него непростыми.
Они напугали меня. Большое испытание было моим кошмаром,
– рассказал Зак.
Фитнес-тесты в старших классах обычно охватывают бег (для измерения выносливости сердечно-сосудистой системы), прыжки и растяжку (для измерения гибкости), а также приседания (для проверки мышечной выносливости). Тесты физической подготовки австралийских институтов также часто измеряют рост и вес студентов для расчета их индекса массы тела (ИМТ), хотя точность ИМТ как показателя личного здоровья и физической подготовки до сих пор вызывает сомнения.
Перна стартует с забега на 1,6 километра и признает, что бег – не его сильная сторона. Однако, он завершает с приличным показателем в 7 минут и 45 секунд. Аналогичный показатель в 55% 11-летних школьников.
Это был ад. Мне нужно улучшить свое сердечно-сосудистое состояние, потому что я не умею бегать,
– добавил Зак.
Бег на 1,6 километра дался блогеру непросто / Скриншот с видео
В тесте на приседания он достигает аналогичного результата с 40 повторениями, но исправляется в раунде отжиманий. Он делает 71 повторения. Дальше уже пошло как-то лучше. Прыжок с места в длину – 2,25 метра. Благодаря этому он попадает в 10% лучших среди 16-летних.
В следующем забеге, спринте на 50 метров, Перна показывает время 9 секунд. Такой же время в 30% худших среди 11-летних.
И хотя Перна не сумел справиться на все 100% с упражнениями, он чувствует себя отлично. Более того: блогер шутя заметил, что "вы можете заработать деньги на фитнесе, даже если были дерьмом... на физкультуре!".
Смотри видео, как Зак Перна выполняет нормативы для старшеклассников:
Подозреваем, что ты тоже терпеть не мог нормативы в школе. Но это не должно стоять на пути достижения успехов в формировании тела своей мечты!
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