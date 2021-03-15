Зак Перна, бодибилдер и блогер, решил бросить себе неожиданный вызов. Он попытался выполнить упражнения для старшеклассников. Айда смотреть, сумел ли он справиться с легкой, на первый взгляд, задачей.

Заметим, что для австралийского бодибилдера это не первый вызов. Ранее он исполнял испытание для британской армии, морской пехоты США. Но на этот раз Зак Перна решил сделать что-то по-настоящему неожиданное. И говорится об упражнениях, с которыми должны справиться подростки.

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Блогер признается, что в школьные времена эти нормативы были для него непростыми.

Они напугали меня. Большое испытание было моим кошмаром,

– рассказал Зак.

Фитнес-тесты в старших классах обычно охватывают бег (для измерения выносливости сердечно-сосудистой системы), прыжки и растяжку (для измерения гибкости), а также приседания (для проверки мышечной выносливости). Тесты физической подготовки австралийских институтов также часто измеряют рост и вес студентов для расчета их индекса массы тела (ИМТ), хотя точность ИМТ как показателя личного здоровья и физической подготовки до сих пор вызывает сомнения.

Перна стартует с забега на 1,6 километра и признает, что бег – не его сильная сторона. Однако, он завершает с приличным показателем в 7 минут и 45 секунд. Аналогичный показатель в 55% 11-летних школьников.

Это был ад. Мне нужно улучшить свое сердечно-сосудистое состояние, потому что я не умею бегать,

– добавил Зак.



Бег на 1,6 километра дался блогеру непросто / Скриншот с видео

В тесте на приседания он достигает аналогичного результата с 40 повторениями, но исправляется в раунде отжиманий. Он делает 71 повторения. Дальше уже пошло как-то лучше. Прыжок с места в длину – 2,25 метра. Благодаря этому он попадает в 10% лучших среди 16-летних.

В следующем забеге, спринте на 50 метров, Перна показывает время 9 секунд. Такой же время в 30% худших среди 11-летних.

И хотя Перна не сумел справиться на все 100% с упражнениями, он чувствует себя отлично. Более того: блогер шутя заметил, что "вы можете заработать деньги на фитнесе, даже если были дерьмом... на физкультуре!".

Смотри видео, как Зак Перна выполняет норматив ы для старшеклассников:

Подозреваем, что ты тоже терпеть не мог нормативы в школе. Но это не должно стоять на пути достижения успехов в формировании тела своей мечты!