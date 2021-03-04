Бодибілдер виконав відразу усі вправи Шварценеггера: відео божевільного челенджу

Бодибілдер і блогер Ассель Свід регулярно експериментує з програмами тренувань та дієтами. Їх він підглядає у зірок. У своєму останньому ролику Ассель береться за план бодибілдингу, який свого часу використовував містер Олімпія, Арнольд Шварценеггер.

Ця програма тренувань складається з 14 складних вправ, що охоплюють груди, спину, плечі, руки та ноги. Зауважимо, що Арнольд зазвичай присвячував тренування тільки одній або двом областям тіла, Ассель вирішив спробувати виснажливу версію цього тренування. Він виконує дроп-сети та сети по зворотній піраміді для кожної вправи.

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Ми наголошуємо на тому, що

вправи бажано виконувати під наглядом персонального тренера.

Це дозволить не нашкодити собі у бажанні виконати черговий божевільний челендж!

У першому русі, жимі лежачи, він починає зі 102 кілограмів і знижує вагу у другому та третьому підходах, зберігаючи мінімальний час відпочинку між раундами.

"Я звик до тренувань по зворотній піраміді, потрійний дропсет", – каже він, смакуючи виснажливий досвід попереду.

Далі йде підйом гантелей, одна з улюблених вправ Арнольда для грудних м'язів, яку Ассель виконує 3 підходи по 15 повторень. Після цього він береться за тягу Т-подібної штанги в нахилі. Він виконує це у дроп-сетах, починаючи з 3 пластин і потім поступово переходячи до двох, а пізніше до однієї.

"Три підходи у цій швидкій зміні абсолютно конче поранять тебе", – говорить він.

У згинанні рук зі штангою на біцепс Ассель підіймає 56 кілограмів за 2 повторення, скидає 4 кілограми ще у 3 повтореннях, а потім знижує вагу ще на 4 кілограми на наступних 3 повтореннях. Потім він виконує 3 підходи по 15 концентрованих згинань гантелей, 3 підходи по 25 жимів лежачи вузьким хватом і 3 підходи по 15 відтискань від лави на трицепс.

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Після цього Ассель робить 3 підходи по 8 жимів Арнольда (придумав сам актор) і підйом гантелей у сторони. Ассель виконує бічну та фронтальну версії цього руху, а потім береться за похилу варіацію.

"Я безумовно рекомендую вам полегшити це навантаження", – зауважує він.

Перейшовши на ноги, Ассель виконує присідання зі штангою, які Арнольд описав як кращу вправу для нарощування ніг. А потім 3 суперсети по 20 розгинань ніг і згинання підколінних сухожиль лежачи, інтенсивне випробування, яке "змушує мене відчувати, що мені потрібно плакати". Нарешті він завершує випадами при ходьбі з гантелями.

"Мені дійсно сподобалося, що Арнольд Шварценеггер любить зосереджуватися тільки на складних вправах, він не витрачає час у тренажерному залі, і це круто. Чи є ви олімпійцем або природженим спортсменом, чи ні – немає значення. Завжди зосереджуйтеся на тому, що важливо у тренажерному залі. Станьте сильнішими та прогресуйте в цьому", – підкреслив блогер.

Дивися, як Ассель виконував вправи Арнольда Шварценеггера:

Намагатися відразу ж виконати усі вправи Арнольда Шварценеггера – справжнє божевілля. Але Ассель з цим упорався, хоч і було доволі непросто. Ми все ж рекомендуємо не виснажувати своє тіло, а впевнено йти до своєї мети!

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