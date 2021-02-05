Том Гарді дав життя двом легендарним лиходіям з коміксів, Бейну з "Темний лицар повертається" та Венома з "Людини-павука". І кожен з них мав спеціальну дієту та комплекс вправ, щоб набрати м'язи супергероя. Блогер Ассель Свід спробував на собі дієту та тренування Тома Гарді для ролі Бейна. Дивися, що з цього вийшло!

Джерело: ютуб-канал Асселя Свіда

Блогер і бодібілдер Ассель Свід традиційно кидає собі виклик. Цього разу він спробував харчуватися та тренуватися як Том Гарді, коли він готувався до ролі Бейна. Гайда дивитися, що вийшло з витівки хлопця!

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Харчування Тома Гарді для ролі Бейна

За словами Свіда, дієта, яку обрав Гарді для боротьби з Бетменом, складалася з 6 прийомів їжі. На сніданок слід з'їсти 2 великі яйця та 4 яєчні білки, 4 скибочки тосту, суміш фруктів і мед. Другий прийом – фетиш-меню для любителів сили: м'ясо, броколі та рис. І цьому неабияк потішився блогер.

"Це може здатися дуже простою їжею, але, чесно кажучи, це одна з моїх улюблених страв. Це типова моя їжа... Її неможливо перевершити, особливо якщо правильно приготувати стейк", – розповів Свід, не приховуючи захвату.

Блогер зізнається, що немає нічого кращого за стейк

Після і безпосередньо перед тренуванням потрібно зробити коктейль з протеїнового порошку, арахісового масла та бананів.

Якщо у вас проблеми з набором ваги через те, що вам потрібно вживати багато калорій, спробуйте додавати арахісове масло до усіх своїх коктейлів. Так ви не лише збільшите калорійність, а й зробите коктейль смачнішим без збільшення обсягу спожитої їжі,

– рекомендує блогер.

Після тренування потрібно з'їсти курятину з коричневим рисом і броколі перед п'ятим прийомом їжі, що складається з сендвіча з тунцем. На вечерю – вівсянка з висівками, ложкою білкового порошку та чорницею.

Загалом виходить 3000 калорій, 209 грамів білка і 445 грамів вуглеводів.

6-разове харчування на день має підтримувати твій метаболізм і забезпечувати достатньо енергії для таких тренувань, які виконує Гарді. Але з такою великою кількістю калорій у меню, ця дієта радше спрямована на набір ваги. Тому потрібно буде добряче попітніти у залі, щоб перетворити зайве на міцний рельєф.

Дивися відео Асселя Свіда, який спробував себе у ролі Тома Гарді:

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Тренування Тома Гарді для ролі Бейна

Том Гарді не лише добре та багато харчувався, а й достатньо тренувався, щоб досягнути бажаного рельєфу для зйомок. Він виконував силові й ефективні вправи, розділені по днях тижня та групах м'язів, які потрібно опрацювати.

Комплекс 1:

Жим штанги на похилій лаві – 2 підходи по 10 – 15 повторень. Жим гантелей – 2 підходи по 10 повторень. Модифіковане підтягування арки – 2 підходи по 10 повторень. Часткова станова тяга – 2 підходи по 10 повторень. Жим і штовхання на підлозі – 2 підходи по 10 повторень. Підйом гантелей у сторони – 2 підходи по 10 повторень. Вільні кранчі – 2 підходи по 10 повторень.

Комплекс 2:

Підйом ніг з гантелями – 2 підходи по 10 повторень. Присідання з повним діапазоном – 2 підходи по 10 повторень. Крокові випади – 2 підходи по 10 повторень (туди й назад). Модифікований підйом підколінного сухожилля – 2 підходи по 10 повторень. Згинання рук зі штангою сидячи – 2 підходи по 10 повторень. Відтискання – 2 підходи по 10 повторень. Підйом ніг у висі – 2 підходи по 10 повторень.

Комплекс 3:

Жим штанги лежачи – 2 підходи по 10 повторень. 3-точкові відтискання – 2 підходи по 10 повторень. Підтягування пліч-о-пліч – 2 підходи по 10 повторень. Тяга до перекладини – 2 підходи по 10 повторень. Підйом з двох пластин – 2 підходи по 10 повторень. Тяга стоячи відкритим хватом – 2 підходи по 10 повторень. Присідання на похилій лаві – 2 підходи по 10 повторень.

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Ну що ж, ти теж можеш спробувати харчуватися та тренуватися як Том Гарді. Хтозна, можливо, наступного разу у "Темному лицарі" зніматимешся саме ти?