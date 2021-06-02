Вони не лише взялися за виконання вправ, а й зняли все на відео. Тож ми маємо можливість глянути, чи не порвали їх завдання з бойовиків з Ван Дамом.

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"Цей хлопець був іншим. І в нього було те, чого не було ні в кого... шпагати!", – розповів на початку Брендон.

Традиційно з ними займався їхній батько Дюк. Вони передивилися фільми з Вам Дамом, щоб вибрати вправи, які спробують виконати.

Дивися, як хлопці виконували трюки Жана-Клода Ван Дама з фільмів:

Витягування за шию ("Колонія")

Хадсон виходить першим і вдаряє по перекладині, щоб глянути, скільки витягувань за шию він може зробити поспіль. Він виконує вражаючі 13 повторень. За ним іде Дюк. Він зумів вибити 7 повторень. Останнім за вправу брався Брендон, який зробив 10 повторень.

"Я думаю, що у цьому випадку я трохи пошкодив собі плечі", – говорить Брендон.

Відтискання на кулаках ("У пеклі")

Ці відтискання на стиснутих кулаках вимагають, щоб ти підстрибував після кожного повторення, а також підіймав ноги. Використовуючи стопку покришок і ґрунтову підлогу, хлопці добираються до завдання. Першим іде Хадсон, виконавши 10 повторень. Він зізнається, що це було таки боляче. Дюк ефектно зриває з себе сорочку та виконує 12 повторень, а Брендон – 15.

Dance Break ("Кікбоксер")

Хлопці зробили перерву, щоб повторити деякі зі знакових танцювальних рухів, які він виконував у своїх фільмах.

"Він не лише зробив шпагат, а й виконав класну танцювальну хореографію. Там багато рухів стегнами", – зауважує Брендон.

Отже, хлопці спробували зробити свій найкращий монтаж танцювальних рухів, причому Дюк першим це робить. Він протримався протягом чотирьох хвилин, захекавшись. Коли справа доходить до черги Хадсона та Брендона, то вони відступають.

"Насправді це був розіграш... ми не збираємося робити таке лайно", – сміється Брендон.

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"Чайна вечірка" ("Кривавий спорт")

"Наше тренування майже завершене, але воно було б неповним без сцени з чаєм. Я повинен заспокоїти свого сенсея і його дружину, яка також є моєю мамою, наливаючи їй чай із зав'язаними очима. Я не бачу і сподіваюся, що зроблю все можливе. Побажайте мені удачі", – говорить Хадсон.

І Хадсон, і Брендон роблять спробу й успішно наливають. Брендон також цілеспрямовано поливає водою голову і коліна свого батька Дюка. Герцог робить знакові рухи обом хлопцям.

Спліт (з кожного фільму про Ван Дама)

Хлопці використовують тренажер, щоб побачити, наскільки далеко кожен з них може зробити поперечний шпагат. Брендон робить спробу першим, і йому вдається розсунути ноги на 152 сантиметри. Наступним іде Хадсон, який випереджає свого брата на 2 сантиметри. Дюку вдалося подолати 140 сантиметрів.

"Ми всі трохи постраждали від фургонів, але нам було дуже весело. Але спасибі, Ван Дам, за те, що розважав нас усі ці роки", – каже наприкінці Брендон.

Хлопці викликають непідробний захват. По-перше, вони вкотре показали, що вправи Ван Дама таки можна виконати. По-друге, вони буквально змушують нас знову переглянути культові фільми.

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