Хлопці спробують імітувати вправи, які міг би виконувати головний герой стрічки – ніндзя "Очі Змії". Нумо дивитися, що для цього робитиме дует Buff Dudes.

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Обережно, пояснення до певних вправ можуть містити спойлери до фільму!

Вправи справжнього ніндзі

Махи гирі зі стрічкою

3 підходи по 15 повторень

"Ніндзі потрібно багато сили у сідницях і ногах. Вони швидко бігають, високо стрибають та багато б'ють ногами. У першу чергу ми працюємо над розгинанням наших стегон / сідниць, дійсно посилюючи наші сідничні та підколінні сухожилля. А з додатковим опором бандажа це трохи ускладнює завдання", – каже Хадсон.

Жим штанги однією рукою

3 підходи по 15 повторень

Стійка у шаховому порядку опрацьовує ядро та дуже вибухонебезпечна для плечей.

"Це для сцени, коли урядового агента ось-ось вб'ють, і якраз тоді, коли ви думаєте, що меч ось-ось спіймає його... Очі Змії приходить зі своїм", – додає Хадсон.

Кидання медбола

3 підходи по 15 повторень

"Це створює велику силу у твоїх стегнах, не лише підвищуючи витривалість, міць, силу, але й покращуючи твою серцево-судинну систему, тому що це постійний рух, що вимагає багато енергії", – каже Брендон.

Він зазначає, що цей хід призначений для кінця фільму, коли Очі Змії закривавлені та розбиті, але він убиває свого ворога.

Дивися, як дует Buff Dudes виконує тренування у стилі бойовика "Очі Змії":

"Ця вправа з виведення своєї бісової агресії", – підкреслює Хадсон.

Повертання штанги на 180 градусів

3 підходи по 15 повторень

Крім преса, цей рух залучає сідниці та плечі, повертаючи тулуб уперед і назад у широкій стійці.

Жим на похилій лаві

3 підходи по 15 повторень в кожну сторону

У цій вправі основна увага приділяється грудям, а також передньому дельтоподібному м'язі плеча.

"Це також дуже важливо для кора. Коли ти штовхаєш, твій черевний прес повинен скорочуватися, щоб тримати тулуб рівно щодо лави", – каже Брендон.

Хадсон каже, що ця вправа допоможе мати ідеальний вигляд у костюмі Очей Змії. Тож хлопці переконані, що вона принесе бажаний результат.

Кидки зірки ніндзя

3 підходи по 15 повторень в кожну сторону

"Цей прийом працює на трицепс, щоб кинути зірку ніндзя. Це повільне повторення 90-х", – додає Хадсон.

Ти теж можеш взяти на озброєння ці вправи. Вони не лише дозволять прокачати твоє тіло, а й перетворити себе на справжнього ніндзю!

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