Їм можна довіряти: чому чоловіки з бородою здаються надійнішими

Борода – це ж просто рослинність на обличчі. Але усі ми знаємо, що саме борода робить чоловіка справжнім магнітом для дівчат. Але чи задумувався ти над тим, що вона може ще й підвищити до тебе довіру, зробивши надійнішим в очах інших? У цьому свято переконані науковці. Розповідаємо далі, як вони дійшли до такого висновку.

Як виявилося, борода не лише зігріває твою шкіру в люті холоди. На думку дослідників з Університету Святого Едуарда, чоловіча борода може підвищити продажі. Мовляв, її володар мудріший і надійніший.

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Борода – ознака надійності

Дослідники провели 5 експериментів, щоб вивчити, як борода сприяє продажам. У дослідженнях вивчали вплив бороди на сприйняття досвіду, надійності, імовірного продажу та задоволеності послугами. Воно й не дивно, адже у битві за клієнта знання та надійність мають чи не найвирішальніше значення. Вони сприяють побудові відносин, а також укладенню угоди.

Чим закінчився експеримент? Потенційні покупці погоджуються: незалежно від галузі продажів, контексту (онлайн або в реальному житті), етнічної приналежності, привабливості або симпатій – бородаті продавці надійніші та більш обізнані. Це, на думку покупців, справедливо у порівнянні з їхніми виголеними або вусатими колегами.



Потенційні покупці вважають бородатих чоловіків мудрішими та надійнішими / Фото Unsplash

"Бороди щось говорять про мужність, зрілість, компетентність, лідерство та статус людини з точки зору еволюції. По суті, здатність відростити здорову бороду за своєю суттю вказує на "імунокомпетентність", і це впливає на те, як бородатий чоловік оцінюється у багатьох аспектах життя", – пояснює Сара Міттал, одна з дослідників.

Тож, якщо ти хочеш здаватися надійнішим в очах інших – вирощуй бороду. Тут ми поділилися кількома секретами, які можуть допомогти тобі у цьому.

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