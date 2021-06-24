"Пивний живіт" – те, від чого багато чоловіків хочуть позбутися. Але мало хто замислювався над тим, що винним у його появі може стати не пиво. А, наприклад, кохана дружина.

Варте уваги Татуювання, шоу байкерів і коктейлі на Nemiroff: у Києві пройде фестиваль Tattoo Collection

Як у чоловіків з'являється живіт?

Чоловіки йдуть на все, щоб вразити жінку, і тут немає нічого дивного. Але чи знаєш ти, що вони їдять більше, коли перебувають поруч з представницею прекрасної половини людства?

Дослідники з Корнельського університету спостерігали за людьми за шведським столом з піцою. Результати їх вразили не на жарт:

чоловіки, які їли поруч з жінкою, споживали у середньому 3 шматки піци;

чоловіки, які їли поруч з представниками своєї статі, з'їдали майже удвічі менше.



Чоловіки поруч з жінками з'їдають майже удвічі більше / Фото Unsplash

Чому так відбувається? Дослідники переконані, що таким чином чоловіки намагаються вразити жінок.

Чи дійсно їжа – ключ до успіху?

Ти будеш здивований, але ключ до серця чоловіка таки лежить через шлунок. Але мовиться не лише про вміння жінки приготувати щось смачненьке (чоловік і сам може це зробити). Результати опитування журналу Woman's Health, в якому брали участь 1500 респонденток, свідчать: 56% опитаних вважають сексуальним, коли чоловік багато їсть. Щоправда, ніхто не питав їх, чи є сексуальним "пивне пузце".

Не вся їжа робить чоловіків привабливими

Цікаво, що вчені вивчили привабливість чоловіків на основі того, що вони їдять. Виявилося, що прихильники овочів і фруктів вважаються привабливішими для протилежної статі. Це твердження актуальне, якщо порівнювати з представниками сильної половини людства, яка віддає перевагу рафінованим вуглеводам.



А ще жінкам подобаються чоловіки, які віддають перевагу овочам і фруктам / Фото Unsplash

Секрет, вважають науковці, криється у запаху тіла. Дослідники з Університету Маккуору в Австралії переконані, що від прихильників овочів і фруктів просто пахне приємніше. Вони думають, що пов'язане це з еволюційним розвитком. Мовляв, солодкий запах тіла говорить потенційному партнерові про те, наскільки здорове харчування у людини, яка їй подобається.

Результати досліджень вельми несподівані. Але ми можемо винести з них кілька цікавих висновків:

замовляй порцію більшу, ніж у твоєї дівчини;

додай до свого раціону більше овочів і фруктів;

не забувай про фізичну активність, щоб надлишок їжі не став причиною появи кругленького животика.

Зізнаємося, що ці дослідження не на жарт здивували нас. Ми й не підозрювали, що нарощення "пивного живота" відбувається не завжди через зловживання хмільним напоєм. Ба більше – ми й думати не могли, що у цьому винними можуть бути жінки. Чого не зробиш, щоб завоювати серце жінки, яка подобається тобі.

Візьми на озброєння Дієта Джейсона Стетхема: як швидко набрати м'язову масу