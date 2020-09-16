Борода сотні років є символом мужності та сили, тож не дивно, що її намагаються відростити усе більше чоловіків по всьому світу. Втім, не всі знають про те, що цей процес відповідальний і потребує ґрунтовного підходу. Спробуймо розібратися, чому не росте борода та що потрібно зробити, аби у тебе з'явилась пишна і густа рослинність на обличчі.

Ми на Men 24 розповімо про найпоширеніші причини, через які у тебе не росте борода, а також дамо кілька корисних порад, які допоможуть відростити пишну рослинність на обличчі. Візьми на озброєння!

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Чому не росте борода?

Ворога потрібно знати в обличчя, тож спробуймо розібратися, що ж стоїть на заваді появи у тебе густої бороди. Визначимо чинник – зможемо його прибрати й упевнено йти до своєї мети.

Фактори, які заважають росту бороди:

юний вік – деякі чоловіки до 25 років не мають потреби у регулярному голінні;

регулярні стреси та депресія;

травма шкірного покриву (порізи або опіки);

реакція на лікарські препарати;

психіатричні та психічні розлади;

генетичні особливості;

грибок, лишай, дерматити та інше;

аутоімунні захворювання;

осередкове облисіння;

цукровий діабет;

наслідки пережитих інфекційних або венеричних захворювань.

Позбувайся факторів, які заважають тобі виростити пишну бороду та приступай до інструкції, яка дозволить зробити все для того, аби на твоєму обличчі з'явилась пишна рослинність.



Росту бороди можуть заважати низка факторів / Фото gilette

Як правильно відростити бороду

1. Правильне харчування

Хай там як, але ріст бороди неможливий без правильного та повноцінного харчування. Зокрема у твоєму раціоні має бути білок. Це основна поживна речовина, яка забезпечує хороший ріст волосся. Також у твоєму раціоні має бути багато овочів і зелені.

Не варто забувати й про відпочинок та здоровий сон. Вони сприяють швидкому засвоєнню протеїну.

Корисні речовини, які потрапляють до твого організму, також мають вплив на ріст волосся та бороди. Тож експерти рекомендують приймати вітамінні комплекси, які містять Вітамін H (біотин), вітаміни групи B, поліфеноли, флавоноїди, органічні кислоти, аскорбінову кислоту, а також не забувати про риб'ячий жир. Але ми наполегливо рекомендуємо перед походом до аптеки проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем.

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Твій раціон має бути збалансованим / Фото pixabay

2. Наберися терпіння

Буває так, що на ріст бороди доводиться чекати не один місяць. Тож не потрібно через кілька днів скласти руки та збрити під нуль усі свої мрії про пишну рослинність на обличчі. Ясна річ, що спочатку тебе дратуватимуть вуса, які люто лоскочуть губи. Потім тебе обурюватиме те, що волосся на обличчі росте у всі можливі боки. Втім, це чудово можна приховати за захисною маскою, тож у люди з такою недобородою все ж можна буде вибратися.

Будь готовий до свербіння, можливого подразнення та сухості шкіри. Усе це може виникати, адже твоє обличчя буквально не звикло, що на ньому є щось зайве.



Наберися терпіння та чекай, поки борода виросте / Фото mankind

3. Підбери форму

Ми, звичайно ж, хотіли б сказати, що форму можна вибрати будь-яку. Але насправді це зовсім не так. Потрібно звернути увагу на те, як росте твоя борода та не забувати про свій стиль. Комусь личитиме коротка борода, а на чиємусь обличчі ідеально виглядатиме пишна та довга.

Зауважимо, що регулярна корекція бороди дозволяє волоссю краще та швидше рости. Тож не лінуйся регулярно навідуватися до барбера. До слова, якщо кінчики твоєї бороди січуться – підстригай їх. Не шкодуй!



Підбери ідеальну форму бороди під свої обличчя та стиль / Фото cremo

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4. Доглядай за бородою

Якщо ти не приділятимеш достатньо часу своїй бороді, то з часом приводити її до ладу буде значно складніше. Це може стати причиною того, що тобі доведеться збривати її та наново відрощувати.

Тож не лінуйся під час душу або миття голови помити й бороду. Для цього можна використовувати як спеціальні засоби, так і твій улюблений шампунь-гель для душу.

Не варто забувати й про використання олії для бороди. Експерти рекомендують використовувати рицинову олію. Вона дозволяє прискорити ріст волосся, зміцнює волосяні цибулини та робить твою бороду густішою та блискучішою.



Не лінуйся регулярно доглядати за бородою / Фото mankind

Маємо надію, що наші поради допоможуть тобі досягнути бажаного результату й відростити густу та пишну бороду.