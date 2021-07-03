Им можно доверять: почему мужчины с бородой кажутся более надежными

Борода – это же просто растительность на лице. Но все мы знаем, что борода делает мужчину настоящим магнитом для девушек. Но задумывался ли ты над тем, что она может еще и повысить к тебе доверие, сделав надежным в глазах других? В этом свято убеждены ученые. Рассказываем дальше, как они пришли к такому выводу.

Как оказалось, борода не только согревает твою кожу в лютые холода. По мнению исследователей из Университета Святого Эдуарда, мужская борода может повысить продажи. Мол, ее обладатель мудрее и надежнее.

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Борода – признак надежности

Исследователи провели 5 экспериментов, чтобы изучить, как борода способствует продажам. В исследованиях изучали влияние бороды на восприятие опыта, надежности, вероятного продаж и удовлетворенности услугами. Оно и не удивительно, ведь в битве за клиента знания и надежность имеют ли не самое решающее значения. Они способствуют построению отношений, а также заключению сделки.

Чем закончился эксперимент? Потенциальные покупатели соглашаются: независимо от области продаж, контекста (онлайн или в реальной жизни), этнической принадлежности, привлекательности или симпатий – бородатые продавцы надежные и более осведомлены. Это, по мнению покупателей, справедливо по сравнению с их гладко выбритыми или усатыми коллегами.



Потенциальные покупатели считают бородатых мужчин мудрее и надежнее / Фото Unsplash

"Бороды что-то говорят о мужестве, зрелости, компетентности, лидерстве и статусе мужчины с точки зрения эволюции. По сути, способность отрастить здоровую бороду по своей сути указывает на "имунокомпетентность", и это влияет на то, как бородатый мужчина оценивается во многих аспектах жизни", – объясняет Сара Миттал, один из исследователей.

Поэтому, если ты хочешь казаться надежным в глазах других – отращивай бороду. Здесь мы поделились несколькими секретами, которые могут помочь тебе в этом.

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