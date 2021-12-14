На світлинах, якими Анна Олицька поділилася зі своїми прихильниками, вона позує в ефектному рожевому купальнику. Самі ж кадри зроблені у басейні з видом на гори, що додає їм певної легкості.
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Не дивно, що користувачам мережі шалено сподобалися фотографії, які з'явилися на її сторінці. Про це свідчать не лише безліч лайків, а й коментарів. Традиційно лови найкращі з них, а потім уже насолоджуйся кадрами нашої героїні:
- "Божественна фігура";
- "Суперські фотографії. Просто ангел";
- "Аня, ти неймовірна";
- "Ви завжди маєте шикарний вигляд";
- "Шикарні ноги, красуне";
- "Надзвичайно чарівна жінка";
- "У фільмі не хочеш знятися?";
- "Аня, ви прекрасна".
Гарячі фото Анни Олицької розбурхали мережу / Фото з інстаграму Олицької
Гарячі фото Анни Олицької розбурхали мережу / Фото з інстаграму Олицької
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Ми теж у захваті від Анни Олицької. Тож закликаємо і тебе підписатися на українську ведучу. І бажано не лише на її інстаграм, а й на ютуб. Так у тебе буде удвічі більше шансів регулярно бачити красуню у своїй стрічці. І це, на нашу думку, прекрасно.