Стронгмени спробували позайматися йогою у сауні: дивися, що з того вийшло

Браян Шоу і Роберт Оберст – двоє найвідоміших силачів у світі. Вони брали участь у змаганнях World's Strongest Man неодноразово з хорошими результатами. Коли справа доходить до розміру та сили – це двоє звірів, з якими варто рахуватися. Але як щодо гнучкості? Наприклад, під час виконання йоги.

У новому відео на ютуб-каналі Браяна Шоу вони стикаються з абсолютно іншою фітнес-проблемою: заняттям йогою у вузькій сауні. Це треба бачити.

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Початок ролика досить простий. Шоу й Оберст намагаються доторкнутися до пальців ніг. Потім кожен з них намагається прийняти спрощену позу краба, яка містить підтримку ваги тіла на руках і ногах. Але оскільки хлопці важать приблизно 450 кілограмів на двох і не володіють повним діапазоном рухів, вдається це не надто. Коли справа доходить до того, щоб закласти руки за спину, це легше сказати, ніж зробити. Принаймні цим дужим парубкам. Тож не дивно, що Оберст дуже швидко втратив рівновагу.

Стронгмени разом займаються у тренажерному залі, але йога для них – щось новеньке

І Шоу, і Оберст досягають пристойної хлоп'ячої пози, але коли вони сідають на опущену вниз собаку, а потім врівноважують кожну ногу біля стіни, все стає ще складнішим. І чим більше часу проходить, тим більш слизькою від поту стає підлога.

"Нам потрібен тайм-аут або щось у цьому роді", – зауважує Оберст.

Як і очікувалося, у двох чоловіків, які звикли до змагань, заняття йогою починається так, наче кожен із них хоче обіграти свого суперника. Але коли вони починають задихатися від спеки, Шоу й Оберст діють як справжні спортсмени, допомагаючи один одному поставити свої міцні тіла у правильні пози. Як би це дивно не звучало.

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"Я відчуваю, що це було добре. Я відчуваю себе натхненним... що сьогодні ми домоглися реального прогресу та подолали бар'єри, які у нас були", – додав Шоу.

Дивися, як Браян Шоу і Роберт Оберст займаються йогою у сауні:

Оберст не настільки захоплений ідеєю друга. На його думку, він витратив надто багато зусиль. Хай там як, але це крутий челендж для стронгменів, з яким вони впоралися на відмінно.

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