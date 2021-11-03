На світлинах, якими поділилася зі своїми підписниками Маріанна Фонсека, красуня позує у спокусливому образі. На сторінках журналу дівчина постала у мереживному боді, а також білій сукні-сорочці. Доповнює картину стильний солом'яний капелюх. Не дивно, що прихильники моделі у захваті від фотографій!
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Підписники Маріанни Фонсеки не лише були максимально щедрими на лайки, а й буквально засипали красуню коментарями. Традиційно лови найкращі з них:
- "Приголомшлива красуня";
- "Ти просто бездоганна";
- "Справжня королева мережі";
- "Від твоєї вроди просто неможливо відірвати погляду";
- "Чарівна жінка";
- "Ці фотографії неймовірні";
- "Твоя ідеальна врода не знає меж".
Маріанна Фонсека знялася для Harper's Bazaar / Фото з інстаграму Фонсеки
Маріанна Фонсека знялася для Harper's Bazaar / Фото з інстаграму Фонсеки
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Ми теж у захваті від Маріанни Фонсеки. Тож максимально наполегливо рекомендуємо не лише підписатися на неї, а й поставити лайки бодай під останніми постами красуні. Тобі не важко, а бразильській моделі буде надзвичайно приємно!