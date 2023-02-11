Отже, як зауважили на Men 24, вже дуже скоро любителі складних іграшок (як-от LEGO) матимуть нагоду здобути цей прилад у формі конструктора. І власноруч зібрати високомобільну артилерійську ракетну систему M142 HIMARS.
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Щоправда, стріляти вона не буде – але залишмо це нашим військовим.
Тепер матимемо конструктор HIMARS із фірмовою посмішкою
Brickmania випустила звичайний конструктор HIMARS і благодійний варіант – Ukrainian Upgrade Pack. У ньому зібрану установку можна доповнити посмішкою – нагадаємо, фото з "усміхненою" HIMARS облетіло мережу у 2022 році.
Налаштуй свій M142 HIMARS і підтримай зусилля Brickmania на користь України за допомогою цього грандіозного оновлення!
– мовиться на сайті виробника.
Новий конструктор HIMARS / Фото Brickmania
Знамените фото HIMARS з посмішкою / Фото з мережі
Також у комплект конструктора виробник додав фігурку військового в українському однострої.
Такий вигляд має боєць ЗСУ у конструкторі / Фото Brickmania