Отже, як зауважили на Men 24, вже дуже скоро любителі складних іграшок (як-от LEGO) матимуть нагоду здобути цей прилад у формі конструктора. І власноруч зібрати високомобільну артилерійську ракетну систему M142 HIMARS.

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Щоправда, стріляти вона не буде – але залишмо це нашим військовим.

Тепер матимемо конструктор HIMARS із фірмовою посмішкою

Brickmania випустила звичайний конструктор HIMARS і благодійний варіант – Ukrainian Upgrade Pack. У ньому зібрану установку можна доповнити посмішкою – нагадаємо, фото з "усміхненою" HIMARS облетіло мережу у 2022 році.

Налаштуй свій M142 HIMARS і підтримай зусилля Brickmania на користь України за допомогою цього грандіозного оновлення!

– мовиться на сайті виробника.



Новий конструктор HIMARS / Фото Brickmania



Знамените фото HIMARS з посмішкою / Фото з мережі

Також у комплект конструктора виробник додав фігурку військового в українському однострої.



Такий вигляд має боєць ЗСУ у конструкторі / Фото Brickmania

Щодо цін: тут, звісно, доведеться витратитися. Модель M142 HIMARS коштує 180 доларів, а за українське доповнення – ще 70. Але частина цих грошей виробник надішле до фандрайзингової платформи United24, яка збирає кошти на допомогу ЗСУ. Передзамовлення доступне вже, випуск же очікують у квітні 2023.