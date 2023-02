До твоєї уваги кілька цікавих і кумедних фактів, пов'язаних з коктейлями. Men 24 разом з Nemiroff вирішили їх пригадати, щоб таким чином висловити подяку тим, хто допомагає розвивати й удосконалювати барну індустрію.

Дивна історія слова "коктейль"

Як походження багатьох інших напоїв, їжі чи звичаїв, історія слова "коктейль" вважається дещо туманною. Про це сперечаються. Але найчастіше сходяться на одному з варіантів. Мовиться про те, що цей термін походить від того, як власники коней використовувати супозиторій з імбиром.

Робили це для того, щоб змусити коня "підняти хвіст". Це мало б вплинути на потенційних покупців. Мовляв, дивися, який здоровий і жвавий коник. Гайда брати.

Ми не вельми розуміємо, який зв'язок між кіньми та створенням шедеврів в одному бокалі. Але виявили таки певну спільність: коктейлі також бадьорять, чи не так?



Коктейлі роблять нас бадьорими та жвавими / Фото freepik

Де та коли винайшли сучасний коктейль

Люди по всьому світу створювали змішані напої упродовж століть. Але перша письмова згадка про сучасний коктейль була опублікована в The Farmers Cabinet у 1803 році. Перше визначення того, що таке коктейль, опублікували у 1806 році у The Balance and Columbian Repository в Гудзоні.

Коктейлі та їхні інгредієнти продовжували розвиватися з часом, і напій був надзвичайно популярним у США у 1900-х роках аж до підйому заборони у 1920-х роках. Але й тоді алкогольними напоями насолоджувалися, але підпільно.

Коктейлі пережили ренесанс у 2000-х роках з новою хвилею міксологів. Вони вважали створення коктейлів формою мистецтва, змішуючи традиційні коктейлі з новими інгредієнтами. Це дозволяло створювати незвичайні та фантастичні напої, які вишукано запаковані в один бокал.



Зараз акцент роблять на міксології та фудпейрингу / Фото Nemiroff

Першій книзі з рецептами понад 160 років

Професор Джеррі Томас опублікував перший посібник для бармена, який містив рецепти коктейлі. Вийшов він ще у 1862 році. Через майже 60 років з моменту першої письмової згадки про самі коктейлі.

Книга отримала назву "Компаньйон Бон Віванта". Вона згадувала багато видів змішаних напоїв. Цікаво, що серед них було 10 напоїв, які містили бітери.

Old Fashioned – популярна класика

Цей коктейль вважається одним із найпоширеніших. І тут немає нічого дивного, адже він не лише цікавий, а й простий у приготуванні. Тож ніхто не дивується, коли бачить його у барній карті.

Зауважимо, що за результатами пошуку у Google, у 2022 році найпопулярнішим був Aperol Spritz. Ним цікавилося найбільше користувачів мережі. І саме його твіст ми пропонуємо тобі приготувати. Спробуй себе цього дня у ролі бартендера. Тобі сподобається.

Коктейль Nemiroff Spritz

Інгредієнти:

Nemiroff Wild Cranberry – 30 мілілітрів

Сік лимона – 20 мілілітрів

Цукровий сироп – 15 мілілітрів

Prosecco – 90 мілілітрів



Варіант подачі Nemiroff Spritz / Фото wirestock

Приготування Nemiroff Spritz:

Залий у бокал смакову горілку Nemiroff Wild Cranberry.

Додай до неї сік лимона та цукровий сироп. Перемішай.

Залий Prosecco.

Можна прикрасити скибкою апельсина.

Наостанок Men 24 закликає тебе навідатися до свого улюбленого бару. Подякуй бартендеру, який готує для тебе круті та яскраві напої. І не забувай це робити не лише 6 лютого, а й в інші дні. Повір, людині за барною стійкою буде дуже і дуже приємно.