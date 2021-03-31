Бріфи, боксери, а може – шорти: які труси найменше шкодять здоров'ю чоловіка

Сечостатеві органи чоловіків біологічно облаштовані так, що їхній носій повинен дбати, аби уникати і перегріву, і переохолодження пахової зони. А от доступ повітря якраз треба забезпечити достатній.

Це потрібно не тільки тому, щоб не виникали проблеми з еректильною, репродуктивної, сечовипускною функціями. А й для психологічного спокою та впевненості. Ось чому для чоловіка важливо правильно підбирати білизну.

Корисні поради З якої тканини вибрати спідню білизну для чоловіка: варіанти на щодень та для занять спортом

Чи багатий у чоловіка вибір трусів

У принципі, так. Видів чоловічих трусів є декілька.

Сімейні труси – можливо, найпоширеніші. Вони достатньо вільні й дещо нагадують шорти. Традиційно "сімейки" роблять з бавовни, часто й з домішками синтетики.

– можливо, найпоширеніші. Вони достатньо вільні й дещо нагадують шорти. Традиційно "сімейки" роблять з бавовни, часто й з домішками синтетики. Сліпи – близькі до плавок, повністю закривають сідниці ззаду, і прикривають необхідне спереду. Нині їх роблять здебільшого з синтетичних тканин, які обтягують тіло і швидко висихають.

– близькі до плавок, повністю закривають сідниці ззаду, і прикривають необхідне спереду. Нині їх роблять здебільшого з синтетичних тканин, які обтягують тіло і швидко висихають. Боксери – ці труси дуже популярні у всьому світі. Вони теж нагадують шорти, але мають спереду спеціальну заглибину для зручного розташування геніталій (це і є причина їхньої популярності).

– ці труси дуже популярні у всьому світі. Вони теж нагадують шорти, але мають спереду спеціальну заглибину для зручного розташування геніталій (це і є причина їхньої популярності). Бріфи – з'явилися десь у 1930-х в Америці під назвою "джок-шорти". Вони схожі на сліпи за формою, але мають заглибину для геніталій, як у боксерах. Це зробило їх дуже популярною білизною серед молоді.

– з'явилися десь у 1930-х в Америці під назвою "джок-шорти". Вони схожі на сліпи за формою, але мають заглибину для геніталій, як у боксерах. Це зробило їх дуже популярною білизною серед молоді. Хіпси – порівняно нова тенденція у трусовій моді. За формою вони схожі з боксерами, але дуже короткі. А ще хіпси мають занижену талію. Це, скоріше, не повсякденні труси, а спортивний атрибут.



Для порівняння – бріфи, шорти та боксери в одному фото / Колаж 24 каналу

Які чоловічі труси – найменш шкідливі

Бріфи – і так, і ні

Відколи на ринку з'явилися труси з заглибиною для геніталій, вчені й не дуже люди сперечаються, корисно це для чоловічого здоров'я, а чи шкідливо.

Частина дипломованих фахівців переконані, що така білизна порушує процес продукування сперматозоїдів і може стати причиною безпліддя (бо бріфи підвищують температуру чоловічих статевих органів).

процес продукування сперматозоїдів і може стати причиною безпліддя (бо бріфи підвищують температуру чоловічих статевих органів). Інша група лікарів доводить, що бріфи жодного істотного впливу на вироблення сперми не чинять. І навіть позитивно впливають на деякі запальні процеси.

Хай там як, наразі виготовлені з натуральних тканин бріфи лікарі таки здебільшого визнають за безпечні. Навіть для щоденного використання.

Є й альтернатива 5 переконливих причин забути про спідню білизну

Але краще мати у гардеробі боксери та шорти

Вчені у США провели ретельне дослідження (його результати опубліковані у журналі Human Reproduction у серпні 2018). Вони проаналізували дані 656 чоловіків віком від 18 до 56 років у період з 2000 по 2017.

Ті чоловіки зверталися до лікарів за допомогою у боротьбі з безпліддям. У процесі лікування дослідники запитували і про спідню білизну, якій віддавали перевагу респонденти. І дійшли важливого висновку.

Ясна річ, цей висновок – не істина в останній інстанції. Він не враховує вплив на геніталії натирання через невдало підібраний розмір або синтетики. Тож питання вчені продовжують вивчати. Але ми вже маємо підставу задуматися.