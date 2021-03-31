Бріфи, боксери, а може – шорти: які труси найменше шкодять здоров'ю чоловіка

Джерело:24 канал
Сечостатеві органи чоловіків біологічно облаштовані так, що їхній носій повинен дбати, аби уникати і перегріву, і переохолодження пахової зони. А от доступ повітря якраз треба забезпечити достатній.
Це потрібно не тільки тому, щоб не виникали проблеми з еректильною, репродуктивної, сечовипускною функціями. А й для психологічного спокою та впевненості. Ось чому для чоловіка важливо правильно підбирати білизну.
Корисні поради З якої тканини вибрати спідню білизну для чоловіка: варіанти на щодень та для занять спортом
У принципі, так. Видів чоловічих трусів є декілька.
Для порівняння – бріфи, шорти та боксери в одному фото / Колаж 24 каналу
Відколи на ринку з'явилися труси з заглибиною для геніталій, вчені й не дуже люди сперечаються, корисно це для чоловічого здоров'я, а чи шкідливо.
Хай там як, наразі виготовлені з натуральних тканин бріфи лікарі таки здебільшого визнають за безпечні. Навіть для щоденного використання.
Є й альтернатива 5 переконливих причин забути про спідню білизну
Вчені у США провели ретельне дослідження (його результати опубліковані у журналі Human Reproduction у серпні 2018). Вони проаналізували дані 656 чоловіків віком від 18 до 56 років у період з 2000 по 2017.
Ті чоловіки зверталися до лікарів за допомогою у боротьбі з безпліддям. У процесі лікування дослідники запитували і про спідню білизну, якій віддавали перевагу респонденти. І дійшли важливого висновку.У чоловіків, які носили боксери й шорти – концентрація сперматозоїдів була вищою на 25%, а кількість на 17%, ніж у тих, хто полюбляв труси будь-якого іншого виду.
Ясна річ, цей висновок – не істина в останній інстанції. Він не враховує вплив на геніталії натирання через невдало підібраний розмір або синтетики. Тож питання вчені продовжують вивчати. Але ми вже маємо підставу задуматися.