Брітні Палмер з величезним задоволенням оголяється перед камерами. От, наприклад, цього разу зірка UFC знялася у відвертій спідній білизні, яка виграшно підкреслює її сексуальні вигини. Ці фото позбавили спокою її мільйонну армію підписників.

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Ми не подивовані, що світлини Брітні Палмер не лише зібрали безліч лайків. Її прихильники ще й з величезним задоволенням засипали красуню коментарями:

  • "Приголомшлива краса";
  • "Надзвичайно приваблива";
  • "Неймовірна врода";
  • "Моя любов";
  • "Справжня досконалість".

Сперечатися з підписниками Брітні Палмер не наважиться ніхто. І не потрібно, адже надзвичайно приваблива зірка UFC кожним своїм постом доводить, що її красі немає меж!

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