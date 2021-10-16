Олівіа Калпо – одна з тих небагатьох красунь, за якими дуже приємно слідкувати в інстаграмі. Тож не дивно, що вона регулярно викладає пікантні фото та відео, які ще більше розбурхують користувачів мережі. Не став винятком її останній пост, на якому Міс Всесвіту постала у спокусливому купальнику.

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Кадри Олівії Калпо шалено сподобалися її прихильникам. Про це свідчать понад 170 тисяч лайків, а також безліч коментарів і компліментів. Гайда читати найкращі з них:

"Неймовірна крихітка";

"Мені подобається твій образ";

"Мені потрібно ще більше";

"Фантастична жінка";

"Гаряча, наче пекло";

"Ти просто бездоганна";

"Красива панянка";

"Дівчина з моїх мрій";

"Ти надзвичайна, Олівіа".



Олівіа Калпо знялася у спокусливому купальнику / Фото з інстаграму Калпо



Олівіа Калпо знялася у спокусливому купальнику / Фото з інстаграму Калпо



Олівіа Калпо знялася у спокусливому купальнику / Фото з інстаграму Калпо

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Слідкувати за Олівією Калпо в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми рекомендуємо підписатися на красуню. Гарантуємо, тобі сподобається те, що публікує в мережі Міс Всесвіт!