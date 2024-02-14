У космосі виявили "Бутерброд Дракули": що це за дивний об'єкт
Джерело:Sciencealert
Усесвіт, здається, сповнений не лише зорями й галактиками, а й смачними космічними закусками. Новий "їстівний" об'єкт у Чумацькому Шляху відкрила команда астрономів з Військово-морської обсерваторії США та влучно назвала його "Чівіто Дракули" – на честь бутерброда з м'ясом, що є національною стравою Уругваю.
Що таке "Бутерброд Дракули" та чому його так назвали
Насправді цей "бутерброд" – це маленька зоря, оточена товстим диском пилу і газу. Та якщо дивитися на неї збоку й примружитися, вона справді нагадує бутерброд. Утім, це не єдина причина дивної назви об'єкта.
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Схожий за формою об'єкт помітили у Чумацькому Шляху ще в 1985 році, його назвали "Гамбургер Гомеса". У 2008 його ідентифікували як молоду зірку за приблизно 900 світлових років від нас.
- "Чівіто Дракули" напрочуд схожий на "Гамбургер Гомеса". Він розташований на такій самій відстані, приблизно 980 світлових років від нас.
- І обидві "страви" однаково орієнтовані – так що диск пилу і газу прорізає світло зорі, наче начинка в сендвічі. А це дає нам новий погляд на процес зореутворення.
Такі об'єкти рідкісні, та вони можуть представляти клас новонароджених зірок, про які ми знаємо дуже мало.
- Ні "Чівіто Дракули", ні "Гамбургер Гомеса" не мешкають у типовому середовищі для молодих зірок (зоряних розплідниках), багатому на матеріали, з яких формуються нові зірки.
- Скоріше, вони плавають у відносно порожньому просторі, не даючи жодних підказок, як з'явилися на світ. Але тепер вчені мають ці підказки – якраз завдяки схожості цих двох об'єктів.
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Gomez's Hamburger, "Гамбургер Гомеса" / Фото NASA, Hubble
Dracula's Chivito, "Бутерброд Дракули" / Фото з arXiv (2024)
Учені визначили, що "Бутерброд Дракули" має центральну зорю, що є, ймовірно, гарячою зіркою типу Гербіга Ae, яка горить за температури приблизно 8000 градусів. Її диск має радіус у 1650 астрономічних одиниць (тобто в 1650 разів більший за відстань від Землі до Сонця) і містить речовину масою 0,2 Сонця.
- Це досить близько до властивостей "Гамбургера Гомеса", але у "чівіто" є дещо додаткове: дві нитки, що виступають із "булочки", які дослідники порівнюють з іклами Дракули.
- Ці нитки вказують на розсіяну оболонку навколо зірки, що своєю чергою натякає на вкрай юний вік самої зорі (зорі-діти, як правило, випромінюють потужні вітри та струмені, які здувають надлишки матеріалу навколо них).
Тож відкриття "Бутерброда Дракули" та порівняння його з "Гамбургером Гомеса" дає вченим нові можливості для вивчення вертикальної структури процесу зореутворення. Залишається, однак, багато питань про те, як ці зоряні об'єкти опинилися там зовсім самотні.