Що таке "Бутерброд Дракули" та чому його так назвали

Насправді цей "бутерброд" – це маленька зоря, оточена товстим диском пилу і газу. Та якщо дивитися на неї збоку й примружитися, вона справді нагадує бутерброд. Утім, це не єдина причина дивної назви об'єкта.

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Схожий за формою об'єкт помітили у Чумацькому Шляху ще в 1985 році, його назвали "Гамбургер Гомеса". У 2008 його ідентифікували як молоду зірку за приблизно 900 світлових років від нас.

"Чівіто Дракули" напрочуд схожий на "Гамбургер Гомеса". Він розташований на такій самій відстані, приблизно 980 світлових років від нас.

напрочуд схожий на "Гамбургер Гомеса". Він розташований на такій самій відстані, приблизно 980 світлових років від нас. І обидві "страви" однаково орієнтовані – так що диск пилу і газу прорізає світло зорі, наче начинка в сендвічі. А це дає нам новий погляд на процес зореутворення.

Такі об'єкти рідкісні, та вони можуть представляти клас новонароджених зірок, про які ми знаємо дуже мало.

Ні "Чівіто Дракули", ні "Гамбургер Гомеса" не мешкають у типовому середовищі для молодих зірок (зоряних розплідниках), багатому на матеріали, з яких формуються нові зірки.

Скоріше, вони плавають у відносно порожньому просторі, не даючи жодних підказок, як з'явилися на світ. Але тепер вчені мають ці підказки – якраз завдяки схожості цих двох об'єктів.

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Gomez's Hamburger, "Гамбургер Гомеса" / Фото NASA, Hubble



Dracula's Chivito, "Бутерброд Дракули" / Фото з arXiv (2024)

Учені визначили, що "Бутерброд Дракули" має центральну зорю, що є, ймовірно, гарячою зіркою типу Гербіга Ae, яка горить за температури приблизно 8000 градусів. Її диск має радіус у 1650 астрономічних одиниць (тобто в 1650 разів більший за відстань від Землі до Сонця) і містить речовину масою 0,2 Сонця.

Це досить близько до властивостей "Гамбургера Гомеса", але у "чівіто" є дещо додаткове: дві нитки, що виступають із "булочки", які дослідники порівнюють з іклами Дракули.

що виступають із "булочки", які дослідники порівнюють з іклами Дракули. Ці нитки вказують на розсіяну оболонку навколо зірки, що своєю чергою натякає на вкрай юний вік самої зорі (зорі-діти, як правило, випромінюють потужні вітри та струмені, які здувають надлишки матеріалу навколо них).

Тож відкриття "Бутерброда Дракули" та порівняння його з "Гамбургером Гомеса" дає вченим нові можливості для вивчення вертикальної структури процесу зореутворення. Залишається, однак, багато питань про те, як ці зоряні об'єкти опинилися там зовсім самотні.