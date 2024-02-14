В космосе обнаружили "Бутерброд Дракулы": что это за странный объект
Источник:Sciencealert
Вселенная, кажется, полна не только звездами и галактиками, но и вкусными космическими закусками. Новый "съедобный" объект во Млечном Пути открыла команда астрономов из Военно-морской обсерватории США и метко назвала его "Чивито Дракулы" – в честь бутерброда с мясом, который является национальным блюдом Уругвая.
Что такое "Бутерброд Дракулы" и почему его так назвали
На самом деле этот "бутерброд" – это маленькая звезда, окруженная толстым диском пыли и газа. Но если смотреть на нее сбоку и прищуриться, она действительно напоминает бутерброд. Впрочем, это не единственная причина странного названия объекта.
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Похожий по форме объект заметили во Млечном Пути еще в 1985 году, его назвали "Гамбургер Гомеса". В 2008 его идентифицировали как молодую звезду за примерно 900 световых лет от нас.
- "Чивито Дракулы" удивительно похож на "Гамбургер Гомеса". Он расположен на таком же расстоянии, примерно 980 световых лет от нас.
- И оба "блюда" одинаково ориентированы – так что диск пыли и газа прорезает свет звезды, как начинка в сэндвиче. А это дает нам новый взгляд на процесс звездообразования.
Такие объекты редки, и они могут представлять класс новорождённых звёзд, о которых мы знаем очень мало.
- Ни "Чивито Дракулы", ни "Гамбургер Гомеса" не обитают в типичной среде для молодых звезд (звездных питомниках), богатой на материалы, из которых формируются новые звезды.
- Скорее, они плавают в относительно пустом пространстве, не давая никаких подсказок, как появились на свет. Но теперь у ученых есть эти подсказки – как раз благодаря сходству этих двух объектов.
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Gomez's Hamburger, "Гамбургер Гомеса" / Фото NASA, Hubble
Dracula's Chivito, "Бутерброд Дракулы" / Фото с arXiv (2024)
Ученые определили, что "Бутерброд Дракулы" имеет центральную звезду, что является, вероятно, горячей звездой типа Гербига Ae, которая горит при температуре примерно 8000 градусов. Ее диск имеет радиус в 1650 астрономических единиц (то есть в 1650 раз больше расстояния от Земли до Солнца) и содержит вещество массой 0,2 Солнца.
- Это довольно близко к свойствам "Гамбургера Гомеса", но у "чивито" есть кое-что дополнительное: две нити, выступающие из "булочки", которые исследователи сравнивают с клыками Дракулы.
- Эти нити указывают на рассеянную оболочку вокруг звезды, что в свою очередь намекает на крайне юный возраст самой звезды (звезды-дети, как правило, излучают мощные ветры и струи, которые сдувают излишки материала вокруг них).
Поэтому открытие "Бутерброда Дракулы" и сравнение его с "Гамбургером Гомеса" дает ученым новые возможности для изучения вертикальной структуры процесса звездообразования. Остается, однако, много вопросов о том, как эти звездные объекты оказались там совершенно одиноки.