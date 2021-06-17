От і у збірній Нідерландів – наприклад, якщо взяти стартовий склад у матчі цієї команди проти України – одружені не всі, і не всі навіть мають дівчину. Але сьогодні Men 24 покаже якраз тих, хто має!

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Справжні зірки збірної Нідерландів

Воротар – Мартен Стекеленбург, 38 років, грає за нідерландський "Аякс". Кім Стекеленбург – його дружина.





Захисник – Стефан де Врей, 29 років, грає за італійський "Інтер". Дойна Туркану – його партнерка.





Захисник – Дейлі Блінд, 31 рік, грає за амстердамський "Аякс". Кенді-Рей Фльор – його кохана.





Півзахисник – Мартен де Рон, 30 років, грає за італійську "Аталанту". Рікарда де Рон – його дружина, і трійко діток.





Півзахисник – Френкі де Йонг, 24 роки, гравець "Барселони". Міккі Кімені – його дівчина.





Півзахисник – Патрік ван Аанхолт, 30 років, грає в Англії за "Крістал Пелес". Лінсі ван Аанхолт – його дружина.





Півзахисник – Джорджіньо Вейналдум, 30 років, цьогоріч грав за "Лівербуль", а продовжить у ПСЖ. Мірелла Перейра – його кохана.





Нападник – Ваут Веггорст, 28 років, гравець німецького "Вольфсбурга". Ніккі ван Еш – його дівчина.





Нападник – Мемфіс Депай, 27 років, грає за "Ліон" у Франції. Лорі Гарві – його наречена.





Зверніть увагу: решта 2 гравців стартового складу матчу Нідерландів з Україною – 20-річний Юррієн Тімбер і 25-річний Дензел Дюмфріс – або ні з ким зараз не зустрічаються, або ретельно приховують своїх партнерів.

Усі фото взяті з інстаграм-сторінок, власне, дружин та дівчат футболістів збірної Нідерландів. Знайте і насолоджуйтеся!

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