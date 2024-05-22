Першу згадку про аперитив приписують аскету V століття Діадоху Фотійському. "Люди повинні уникати вживання тих штучних сумішей, які називаються аперитивами – вони відкривають шлях до шлунку для великої трапези", – писав він. Тож саме час дізнатися…

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Який класичний аперитив пасує твоєму знакові Зодіаку

Овен – Negroni. Овном керує Марс – розпечена, запальна планета дії та агресії. А суперечки про походження Негроні – це якраз бійка в барі, і вона дуже цікава.

– Negroni. Овном керує Марс – розпечена, запальна планета дії та агресії. А суперечки про походження Негроні – це якраз бійка в барі, і вона дуже цікава. Телець – Bourbon and Blood. Якщо спровокувати бика, то і знак, і тотем запрагнуть крові. Бурбон з кров'ю, прикрашений гілочкою естрагону, ідеально підходить для цих вигадливих людей.

– Bourbon and Blood. Якщо спровокувати бика, то і знак, і тотем запрагнуть крові. Бурбон з кров'ю, прикрашений гілочкою естрагону, ідеально підходить для цих вигадливих людей. Близнюки – Vodka martini. Мартіні, це коли три забагато, одна – замало, а дві – якраз. Отже, мартіні – втілення правди про подвійну природу Близнюків.

– Vodka martini. Мартіні, це коли три забагато, одна – замало, а дві – якраз. Отже, мартіні – втілення правди про подвійну природу Близнюків. Рак – Ouzo. Раками керує примхливий Місяць, тому їх важко передбачити та з ними важко впоратися, як і зі смаком та ефектом цього аперитиву на основі анісу.

– Ouzo. Раками керує примхливий Місяць, тому їх важко передбачити та з ними важко впоратися, як і зі смаком та ефектом цього аперитиву на основі анісу. Лев – French 75. Завжди шукає когось або щось, щоб відсвяткувати, і ніколи не боїться сам стати приводом, Лев – шампанське Зодіаку, найважливіший компонент у коктейлі.

– French 75. Завжди шукає когось або щось, щоб відсвяткувати, і ніколи не боїться сам стати приводом, Лев – шампанське Зодіаку, найважливіший компонент у коктейлі. Діва – Pimm’s Cup. Діви є прихованими девіантами, які здаються правильними або розпливчастими в судженнях. Pimm's, англійський аперитив, сповнений рослинних нот, ідеально вписується в цю концепцію.

Аперитив – чудовий спосіб збудження апетиту, але який саме обрати? Підкаже астрологія / Фото freepik

Терези – Vesper. Це знак, якому важко прийняти рішення, і його легко схилити до надмірностей. Веспер сам відповідає на дилему "горілка чи джин", наполягаючи на обох. І плюс шипучий лимонний коктейль!

– Vesper. Це знак, якому важко прийняти рішення, і його легко схилити до надмірностей. Веспер сам відповідає на дилему "горілка чи джин", наполягаючи на обох. І плюс шипучий лимонний коктейль! Скорпіон – Last Word. Цей знак радше помре, ніж попросить вибачення, і завжди залишить за собою останнє слово. А цей коктейль, гірко-солодкий, чудовий для закритого клубу Скорпіонів.

– Last Word. Цей знак радше помре, ніж попросить вибачення, і завжди залишить за собою останнє слово. А цей коктейль, гірко-солодкий, чудовий для закритого клубу Скорпіонів. Стрілець – Gimlet. Це знак, який робить щось з нічого, мільярд доларів з банкрутства і лимонад з лимонів. Лікувальна норма лаймового соку з порцією джину – саме те, з чого формуються мрії лучника.

– Gimlet. Це знак, який робить щось з нічого, мільярд доларів з банкрутства і лимонад з лимонів. Лікувальна норма лаймового соку з порцією джину – саме те, з чого формуються мрії лучника. Козеріг – Carpano Antica Americano. Це енергійний знак, що любить клубне крісло, надійний портфель акцій і правду за собою. А цей вермут – всебічний і насичений, яким прагне бути кожен Козеріг.

– Carpano Antica Americano. Це енергійний знак, що любить клубне крісло, надійний портфель акцій і правду за собою. А цей вермут – всебічний і насичений, яким прагне бути кожен Козеріг. Водолій – Bitter Giuseppe (Cynar Manhattan). Візитна картка кожного Водолія – дивакуватість, а Cynar зроблений з есенцією артишоку. Матч-пойнт.

– Bitter Giuseppe (Cynar Manhattan). Візитна картка кожного Водолія – дивакуватість, а Cynar зроблений з есенцією артишоку. Матч-пойнт. Риби – Aperol Spritz. Як і Риба, Апероль видається легким, нешкідливим способом провести день. Але уважно, бо і вивіска, і напій тут – це наркотик-шлюз. П'ять ковтків, і ти прокинешся у провулку без взуття, сорочки й гідності.

Важливо! Астрологія – це захоплива та цікава частина нашого життя, що іноді допомагає нам глибше розуміти себе та світ. Проте слід пам'ятати, що наукової доведеності у ній немає, тому не варто покладатися на астрологію, натомість треба завжди зберігати критичне мислення.