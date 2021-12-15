Потрібно нарешті зізнатися собі, що PornHub – один з найпопулярніших ресурсів. Тож не дивно, що він щорічно складає величезний звіт, який дозволяє зрозуміти, що було максимально популярним. Ми ж його уважно вивчили та можемо розповісти, чим займалися українці на його теренах.

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Яким був 2021 рік для українців на PornHub

Україна – 14-а у рейтингу

Почнімо з базової цифри. Так, Україна потрапила у ТОП 20 країн за кількістю переглядів на PornHub. Нам вдалося за цим показником обійти Нідерланди, Аргентину, Колумбію, Росію, Швецію та Чілі.



Україна на 14 місці за кількістю переглядів на PornHub

Перше ж місце, як ти вже міг здогадатися, за Сполученими Штатами. На другу позицію вийшла Велика Британія, а от "бронза" за Японією. Зауважимо, що ці дві країни буквально помінялися позиціями у порівнянні з минулим роком.

Що цікаво: Україні вдалося піднятися на 2 позиції цьогоріч. Тож, будемо вважати, що коронавірусні обмеження дозволили виділити трохи більше часу нашим землякам.

Скільки часу проводили українці на PornHub

Гаразд, позицією нашої країни у рейтингу ми розібралися. Не менш цікавим є те, скільки часу українці витрачають за один візит на PornHub. Готовий?

9 хвилин і 53 секунди. Рівно такою є середня тривалість візиту наших земляків на популярний сервіс.



Українці проводять 9 хвилин і 53 секунди за один візит на PornHub

Наш показник на нещасних 2 секунди менший, ніж середня цифра серед ТОП 20 країн. У цьому випадку ми відстаємо від лідера – Філіппін – на 1 хвилину і 38 секунд. Погодься, за ці 98 секунд можна ще досить багато побачити.

Риторичним залишається лише одне питання: філіппінцям потрібно більше часу, щоб задовольнитися під час перегляду роликів?

Цікаво, що жінки проводять у середньому на 14 секунд більше, ніж чоловіки на PornHub.

Улюблена категорія порно серед українців

Якщо вірити статистиці PornHub, то наші земляки з величезним задоволенням дивляться відео з категорії MILF.

Щоб заповнити пробіли, зауважимо, що це відео за участі зрілих жінок у віці 30+ років. Ну і обов'язково ця панянка повинна бути матір'ю. Сам же термін набув шаленої популярності завдяки стрічці "Американський пиріг".



Українцям дуже подобаються відео у категорії MILF

Жінки проти чоловіків: хто більше

Тут Україна потрапила до першої п'ятірки. У нас на PornHub 42% жіночої аудиторії, а решта 58 – чоловічої.

Варто зауважити, що торік українських панянок було 32%. Тож можемо з упевненістю зауважити, що пропонувати своїй дівчині дивитися порно – не така уже й погана ідея. Тут головне – не надто тиснути, а також підібрати категорію, яка сподобається вам обом.



У 2021 році 42% українських відвідувачів – жінки

Середній вік українського відвідувача

Якщо розбивати глядачів PornHub за віковими категоріями, то серед українців цифри будуть такими:

27% – 25 – 34 роки;

21% – 18 – 24 роки;

14% – 35 – 44 роки;

14% – 45 – 54 роки;

13% – 65+ років;

12% – 55 – 64 роки.



Найбільше відвідувачів PornHub з України у віці від 25 до 34 років

Що цікаво, у ТОП 20 країн у цій частині рейтингу, Україна вибилася в ТОП. І мовиться про найбільшу кількість глядачів у віці 65+ років. Той випадок, коли твій тато може дивитися такі ж ролики на PornHub, що і ти.

З телефона чи ноутбука?

Відразу ж зауважимо, що більшість користувачів рейтингу дивляться порно зі смартфонів. Серед українців таких цілих 74%. Комфортному перегляду роликів з ноутбука віддають перевагу 23% наших земляків, а от з планшетів – усього 3%.



74% українських відвідувачів заходять на PornHub зі смартфона

Абсолютними лідерами у цьому плані є американці. За ними 85% перегляду гарячих відео зі смартфонів. А от мешканці Південної Кореї більше люблять дивитися порно з ноутбуків – 25%.

А що там по Євробаченню 2021?

Так, статистика свідчить про те, що фінал пісенного конкурсу вплинув на трафік на PornHub. Так, відвідувачів з Мальти стало на 34% менше. Що стосується українців, то у нашій країні різниця в 11 разів скромніша, – усього 3%.



Під час фіналу Євробачення 2021 українці не забували про PornHub

Що українці шукали на PornHub?

Оцей пункт ми навіть коментувати не будемо, адже дуже соромно. Маємо надію, що ти, як і ми, не причетний до цих показників.



Що шукали українці на PornHub у 2021 році – справжній шок

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Як бачиш, для українців 2021 рік був доволі цікавим і насиченим. Принаймні, якщо вірити статистиці PornHub. Ну що, друже, гайда покращувати показники середнього часу за один візит?