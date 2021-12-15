Нужно наконец-то признаться себе, что PornHub – один из самых популярных ресурсов. Неудивительно, что он ежегодно составляет огромный отчет, позволяющий понять, что было максимально популярным. Мы же его внимательно изучили и можем рассказать, чем занимались украинцы на его территории.
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Каким был 2021 год для украинцев на PornHub
Украина – 14-я в рейтинге
Начнём с базовой цифры. Да, Украина попала в ТОП 20 стран по количеству просмотров на PornHub. Нам удалось по этому показателю обойти Нидерланды, Аргентину, Колумбию, Россию, Швецию и Чили.
Украина на 14 месте по количеству просмотров на PornHub
Первое место, как ты уже мог догадаться, за Соединенным Штатам. На вторую позицию вышла Великобритания, а вот "бронза" за Японией. Эти две страны буквально поменялись позициями по сравнению с прошлым годом.
- Что интересно: Украине удалось подняться на 2 позиции в этом году. Итак, будем считать, что коронавирусные ограничения позволили выделить немного больше времени нашим землякам.
Сколько времени проводили украинцы на PornHub
Ладно, позицией нашей страны в рейтинге мы разобрались. Не менее интересно то, сколько времени украинцы тратят за один визит на PornHub. Готов?
- 9 минут и 53 секунды. Ровно такова средняя продолжительность визита наших земляков на популярный сервис.
Украинцы проводят 9 минут и 53 секунды за один визит на PornHub
Наш показатель на несчастных 2 секунды меньше средней цифры среди ТОП 20 стран. В этом случае мы отстаем от лидера – Филиппин – на 1 минуту и 38 секунд. Согласись, за эти 98 секунд можно еще достаточно много увидеть.
- Риторическим остается только один вопрос: филиппинцам нужно больше времени, чтобы удовлетвориться при просмотре роликов?
Интересно, что женщины проводят в среднем на 14 секунд больше, чем мужчины на PornHub.
Любимая категория порно среди украинцев
- Если верить статистике PornHub, то наши земляки с огромным удовольствием смотрят видео из категории MILF.
Чтобы заполнить пробелы, заметим, что это видео с участием зрелых женщин в возрасте 30+ лет. Ну и непременно эта барышня должна быть матерью. Сам же термин приобрел безумную популярность благодаря ленте "Американский пирог".
Украинцам очень нравятся видео в категории MILF
Женщины против мужчин: кто больше
- Здесь Украина попала в первую пятерку. У нас на PornHub 42% женской аудитории, а остальные 58 – мужской.
Следует отметить, что в прошлом году украинских барышень было 32%. Так что можем с уверенностью заметить, что предлагать своей девушке смотреть порно – не так уж плоха идея. Здесь главное – не слишком давить, а также подобрать категорию, которая понравится вам обоим.
В 2021 году 42% украинских посетителей – женщины
Средний возраст украинского посетителя
Если разбивать зрителей PornHub по возрастным категориям, то среди украинцев цифры будут следующими:
- 27% – 25 – 34 года;
- 21% – 18 – 24 года;
- 14% – 35 – 44 года;
- 14% – 45 – 54 года;
- 13% – 65+ лет;
- 12% – 55 – 64 года.
Больше всего посетителей PornHub из Украины в возрасте от 25 до 34 лет
Что интересно, в ТОП 20 стран по этой части рейтинга, Украина выбилась в ТОП. И говорится о самом большом количестве зрителей в возрасте 65+ лет. Тот случай, когда твой папа может смотреть такие же ролики на PornHub, что и ты.
С телефона или ноутбука?
Сразу заметим, что большинство пользователей рейтинга смотрят порно со смартфонов. Среди украинцев таких 74%. Комфортный просмотр роликов с ноутбука предпочитают 23% наших земляков, а вот с планшетов – всего 3%.
74% украинских посетителей заходят на PornHub со смартфона
Абсолютными лидерами в этом отношении являются американцы. За ними 85% просмотра горячих видео со смартфонов. А вот жители Южной Кореи больше любят смотреть порно из ноутбуков – 25%.
А что там по Евровидению 2021 года?
Да, статистика свидетельствует, что финал песенного конкурса повлиял на трафик на PornHub. Так, посетителей из Мальты стало на 34% меньше. Что касается украинцев, то в нашей стране разница в 11 раз скромнее – всего 3%.
Во время финала Евровидения 2021 года украинцы не забывали о PornHub
Что украинцы искали на PornHub?
Этот пункт мы даже комментировать не будем, потому что очень стыдно. Надеемся, что ты, как и мы, не причастен к этим показателям.
Что искали украинцы на PornHub в 2021 году – настоящий шок
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Как видишь, для украинцев 2021 год был довольно интересным и насыщенным. По крайней мере, если верить статистике PornHub. Ну что, друг, айда улучшать показатели среднего времени за один визит?