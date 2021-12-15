Нужно наконец-то признаться себе, что PornHub – один из самых популярных ресурсов. Неудивительно, что он ежегодно составляет огромный отчет, позволяющий понять, что было максимально популярным. Мы же его внимательно изучили и можем рассказать, чем занимались украинцы на его территории.

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Каким был 2021 год для украинцев на PornHub

Украина – 14-я в рейтинге

Начнём с базовой цифры. Да, Украина попала в ТОП 20 стран по количеству просмотров на PornHub. Нам удалось по этому показателю обойти Нидерланды, Аргентину, Колумбию, Россию, Швецию и Чили.

Украина на 14 месте по количеству просмотров
Украина на 14 месте по количеству просмотров на PornHub

Первое место, как ты уже мог догадаться, за Соединенным Штатам. На вторую позицию вышла Великобритания, а вот "бронза" за Японией. Эти две страны буквально поменялись позициями по сравнению с прошлым годом.

  • Что интересно: Украине удалось подняться на 2 позиции в этом году. Итак, будем считать, что коронавирусные ограничения позволили выделить немного больше времени нашим землякам.

Сколько времени проводили украинцы на PornHub

Ладно, позицией нашей страны в рейтинге мы разобрались. Не менее интересно то, сколько времени украинцы тратят за один визит на PornHub. Готов?

  • 9 минут и 53 секунды. Ровно такова средняя продолжительность визита наших земляков на популярный сервис.

Сколько времени тратят украинцы во время одного визита на PornHub
Украинцы проводят 9 минут и 53 секунды за один визит на PornHub

Наш показатель на несчастных 2 секунды меньше средней цифры среди ТОП 20 стран. В этом случае мы отстаем от лидера – Филиппин – на 1 минуту и ​​38 секунд. Согласись, за эти 98 секунд можно еще достаточно много увидеть.

  • Риторическим остается только один вопрос: филиппинцам нужно больше времени, чтобы удовлетвориться при просмотре роликов?

Интересно, что женщины проводят в среднем на 14 секунд больше, чем мужчины на PornHub.

Любимая категория порно среди украинцев

  • Если верить статистике PornHub, то наши земляки с огромным удовольствием смотрят видео из категории MILF.

Чтобы заполнить пробелы, заметим, что это видео с участием зрелых женщин в возрасте 30+ лет. Ну и непременно эта барышня должна быть матерью. Сам же термин приобрел безумную популярность благодаря ленте "Американский пирог".

Украинцы предпочитают видео в категории MILF
Украинцам очень нравятся видео в категории MILF

Женщины против мужчин: кто больше

  • Здесь Украина попала в первую пятерку. У нас на PornHub 42% женской аудитории, а остальные 58 – мужской.

Следует отметить, что в прошлом году украинских барышень было 32%. Так что можем с уверенностью заметить, что предлагать своей девушке смотреть порно – не так уж плоха идея. Здесь главное – не слишком давить, а также подобрать категорию, которая понравится вам обоим.

Украинские женщины начали активнее заглядывать в PornHub
В 2021 году 42% украинских посетителей – женщины

Средний возраст украинского посетителя

Если разбивать зрителей PornHub по возрастным категориям, то среди украинцев цифры будут следующими:

  • 27% – 25 – 34 года;
  • 21% – 18 – 24 года;
  • 14% – 35 – 44 года;
  • 14% – 45 – 54 года;
  • 13% – 65+ лет;
  • 12% – 55 – 64 года.

Возрастные категории украинских посетителей на PornHub
Больше всего посетителей PornHub из Украины в возрасте от 25 до 34 лет

Что интересно, в ТОП 20 стран по этой части рейтинга, Украина выбилась в ТОП. И говорится о самом большом количестве зрителей в возрасте 65+ лет. Тот случай, когда твой папа может смотреть такие же ролики на PornHub, что и ты.

С телефона или ноутбука?

Сразу заметим, что большинство пользователей рейтинга смотрят порно со смартфонов. Среди украинцев таких 74%. Комфортный просмотр роликов с ноутбука предпочитают 23% наших земляков, а вот с планшетов – всего 3%.

Большинство контента украинцы потребляют со смартфона
74% украинских посетителей заходят на PornHub со смартфона

Абсолютными лидерами в этом отношении являются американцы. За ними 85% просмотра горячих видео со смартфонов. А вот жители Южной Кореи больше любят смотреть порно из ноутбуков – 25%.

А что там по Евровидению 2021 года?

Да, статистика свидетельствует, что финал песенного конкурса повлиял на трафик на PornHub. Так, посетителей из Мальты стало на 34% меньше. Что касается украинцев, то в нашей стране разница в 11 раз скромнее – всего 3%.

Статистика просмотров во время финала Евровидения 2021
Во время финала Евровидения 2021 года украинцы не забывали о PornHub

Что украинцы искали на PornHub?

Этот пункт мы даже комментировать не будем, потому что очень стыдно. Надеемся, что ты, как и мы, не причастен к этим показателям.

Что искали украинцы на PornHub в 2021 году
Что искали украинцы на PornHub в 2021 году – настоящий шок

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Как видишь, для украинцев 2021 год был довольно интересным и насыщенным. По крайней мере, если верить статистике PornHub. Ну что, друг, айда улучшать показатели среднего времени за один визит?