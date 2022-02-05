Не став винятком її останній пост. На ньому красуня позує у червоному боді. Гарантуємо, тобі сподобається публікація Кейтлін Ранк.

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"Це нескінченні пости про спідню білизну. Яке фото: 1 чи 2?", – написала вона під публікацією.

Світлини за лічені години зібрали тисячі лайків, а також безліч коментарів. Воно й не дивно, адже підписники у захваті від бездоганної фігури фітнес-моделі. Ми, мусимо зізнатися, теж не можемо намилуватися нею. Тож було б вкрай дивно, якби редакція Men 24 позбавила тебе такої можливості.

"Вау, так і хочеться дивитися на тебе";

"Яка ж ти красива";

"Приголомшлива краля";

"Ти надзвичайно вишукана";

"Дуже і дуже гаряче";

"Справжня богиня";

"Мені подобається твоя публікація";

"Ексклюзивний контент";

"Червоний тобі дуже личить";

"Мені подобається стежити за тобою в інстаграмі";

"Твоя краса не знає меж".



Спокусливі фото Кейтлін Ранк розбурхали мережу / Фото з інстаграму Ранк



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