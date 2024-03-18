Понимание и распознавание этих "красных флажков" поможет тебе развить мышление, направленное на изменения и прогресс в отношениях. Ниже мы перечислили пять признаков того, что ты и есть тот самый "красный флаг" в отношениях.

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Ты не придерживаешься здоровых границ

Соблюдение здоровых границ играет ключевую роль не только в романтических отношениях, но и в других межличностных отношениях. Если ты не можешь уважать личное пространство своей партнерши и постоянно нарушаешь границы, это тревожный знак в ваших отношениях. Если ты пытаешься чрезмерно угождать или быть назойливым, это приводит к нездоровой динамике.



Ты нагло нарушаешь здоровые границы между вами / Фото freepik

Ты не сопереживаешь

Если ты не можешь сопереживать обстоятельствам, в которых оказалась твоя партнерша, или когда она доверяет тебе, это свидетельствует о том, что тебе не хватает эмпатии. Эмпатичный партнер всегда одобряет и принимает эмоции и мысли своего партнера. И наоборот, нечувствительный партнер – это тревожный знак в отношениях.

Вы не общаетесь прямо

Нехватка общения создает недоразумение и эмоциональную дистанцию в отношениях. Если ты не говоришь прямо о своих потребностях и мыслях с партнершей, это признак того, что ты являешься тревожным звоночком в отношениях. Ты часто закрываешь общение и избегаешь эмоционального выражения в отношениях.

Ты эгоцентричный

Эгоистическое отношение – еще одна ловушка в отношениях. Если ты всегда отдаешь предпочтение своему выбору и решениям, а не целям партнера, то это признак того, что ты эгоистичный партнер в отношениях. Ты требуешь своего времени, привязанности и любви, но никогда не отвечаешь взаимностью. Такое поведение порождает обиду и горечь в отношениях.



Твоя самовлюбленность может разрушать отношения / Фото krakenimages.com

Ты ревнуешь свою партнершу

Ревность – еще один тонкий фактор, который указывает на то, что отношения на грани распада. Ревность возникает тогда, когда человек слишком конкурентоспособен и не имеет мышления, направленного на развитие. Если ты чувствуешь дискомфорт и тревогу, когда слышишь о достижениях своей партнерши, то это тревожный знак, что в ваших отношениях поднят "красный флажок".

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У нас есть хорошие новости. Все это можно исправить. Главное, сделать это до момента, когда между тобой и твоей партнершей возникнет пропасть, которую уже не пересечь.