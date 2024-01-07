Але навіть наші улюблені пози з часом можуть трохи набриднути. Особливо якщо ти постійно займаєшся цим з однією і тією ж людиною.

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Якщо ти шукаєш цікавий поворот у стилі "доггі-стайл", дозволь нам познайомити тебе з позою "кісточки", яка підходить для вагінального та анального сексу. Не бійся: слово "видозміна" не означає "складніше". Ця позиція на спині проста.

Як потрапити в позу "кісточки на спині"

Твоя партнерка лежить на животі. А от ти повинен сісти позаду партнерки, зігнувши коліна, і увійти ззаду. Виглядає це приблизно так:



Як займатися сексом у позиції "кісточки" / Фото Men's Health

Зауваж, що входити в когось, хто лежить на спині, може бути трохи важче, ніж входити в позі "доггі-стайл". Коли тіло лежить рівно, наші отвори не такі доступні, як у більш піднятих положеннях.

"Звичайно, є просте рішення: підніміть стегна під час введення", – каже Боббі Бокс, секс-педагог з b-Vibe.

Якщо це не спрацює, ти можеш почати в традиційному собачому стилі: щойно пеніс повністю опиниться всередині, ти можеш перенести свою вагу на партнерку, притискаючи її донизу, залишаючись при цьому всередині. Вуаля: тепер ви у позі "кісточки на спині".

Які переваги сексуальної позиції?

Як для такої простої пози (або, можливо, тому, що це проста позиція), у цій позиції є чимало переваг.

Вона ідеально підходить для стимуляції точки G. Якщо ти займаєшся вагінальним сексом, кут нахилу тіла приймаючої сторони допоможе партнеру потрапити в найприємнішу точку на передній стінці піхви, пояснює доктор Лі Філліпс, психотерапевт і сертифікований секс-терапевт і сімейний психолог.

Володарки вульви повідомляють, що ця позиція чудово підходить для внутрішніх оргазмів, оскільки пеніс може проникати на більшу глибину піхви,

– каже Філліпс.

Вона пропонує глибоке проникнення для чоловіків з маленьким пенісом. Якщо раптом у тебе пеніс менший за середній, то ти явно хочеш максимально використати те, що маєш, – ось чому позиції, які дозволяють глибоке проникнення, є твоїми друзями. Можливо, тобі доведеться розвести сідниці партнерки, щоб глибоко проникнути в неї.



Секс у цій позиції дозволяє стимулювати точку G / Фото freepik

"Щоб стимулювати точку G (або точку P, якщо ви займаєтеся анальним сексом), не обов'язково заглиблюватися дуже глибоко, тому маленький пеніс може навіть зіграти вам на руку в цій позиції", – каже Джіджі Енгл, сертифікований психотерапевт у сфері сексу і стосунків і постійний експерт з інтимних стосунків у додатку для знайомств 3Fun.

І навпаки, якщо у тебе великий пеніс, ти повинен бути обережними, орудуючи ним у цій позиції. Якщо він відчуває себе занадто глибоко, партнерка може підлаштувати своє тіло, щоб обмежити глибину верхнього.

Щоб створити більше простору, розставте ноги ширше або вигніть спину і підніміть сідниці. Для більш щільного стискання зведіть ноги разом,

– каже Бокс.

Спробуйте цю позицію. Вона дозволить вам отримати неабияке задоволення від сексі. І при цьому не потрібно буде влаштовувати якихось божевільних кульбітів у спальні.

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