Но даже наши любимые позы со временем могут немного поднадоесть. Особенно если ты постоянно занимаешься этим с одним и тем же человеком.

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Если ты ищешь интересный поворот в стиле "догги-стайл", позволь нам познакомить тебя с позой "косточки", которая подходит для вагинального и анального секса. Не бойся: слово "видоизменение" не означает "сложнее". Эта позиция на спине проста.

Как попасть в позу "косточки на спине"

Твоя партнерша лежит на животе. А вот ты должен сесть позади партнерши, согнув колени, и войти сзади. Выглядит это примерно так:



Как заниматься сексом в позиции "косточки" / Фото Men's Health

Смотри, что входить в кого-то, кто лежит на спине, может быть немного тяжелее, чем входить в позе "догги-стайл". Когда тело лежит ровно, наши отверстия не столь доступны, как в более приподнятых положениях.

"Конечно, есть простое решение: поднимите бедра во время ввода", – говорит Бобби Бокс, секс-педагог из b-Vibe.

Если это не сработает, ты можешь начать в традиционном собачьем стиле: как только пенис полностью окажется внутри, ты можешь перенести свой вес на партнершу, прижимая ее книзу, оставаясь при этом внутри. Вуаля: теперь вы в позе "косточки на спине".

Какие преимущества сексуальной позиции?

Как для такой простой позы (или, возможно, потому, что это простая позиция), у этой позиции есть немало преимуществ.

Она отлично подходит для стимуляции точки G. Если ты занимаешься влагалищным сексом, угол наклона тела принимающей стороны поможет партнеру попасть в самую приятную точку на передней стенке влагалища, объясняет доктор Ли Филлипс, психотерапевт и сертифицированный секс-терапевт и семейный психолог.

Обладательницы вульвы сообщают, что эта позиция прекрасно подходит для внутренних оргазмов, поскольку пенис может проникать на большую глубину влагалища.

– говорит Филлипс.

Она предлагает глубокое проникновение для мужчин с маленьким членом. Если вдруг у тебя пенис меньше среднего, то ты явно хочешь максимально использовать то, что имеешь – вот почему позиции, позволяющие глубокое проникновение, являются твоими друзьями. Возможно, тебе придется развести ягодицы партнерши, чтобы глубоко проникнуть в нее.



Секс в этой позиции позволяет стимулировать точку G / Фото freepik

"Чтобы стимулировать точку G (или точку P, если вы занимаетесь анальным сексом), не обязательно углубляться очень глубоко, поэтому маленький пенис может даже сыграть вам на руку в этой позиции", – говорит Джиджи Энгл, сертифицированный психотерапевт в сфере секса и отношений и постоянный эксперт по интимным отношениям в приложении для знакомств 3Fun.

И наоборот, если у тебя большой пенис, ты должен быть осторожным, орудуя им в этой позиции. Если он чувствует себя слишком глубоко, партнёрша может подстроить свое тело, чтобы ограничить глубину верхнего.

Чтобы создать больше пространства, расставьте ноги шире или выгните спину и приподнимите ягодицы. Для более плотного сжатия сведите ноги вместе,

– говорит Бокс.

Попробуйте эту позицию. Она позволит вам получить большое удовольствие от секси. И при этом не нужно будет устраивать каких-нибудь сумасшедших кульбитов в спальне.

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