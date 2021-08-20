Якщо уважно слідкувати за її мовою тіла, то можна не проґавити слушну мить. Повір, вона не буде просто так ходити по хаті у мереживній білизні. Хоча, може й ходити, але це теж можна вважати своєрідним "зеленим світлом".

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Сигнали дівчини, які свідчать про бажання зайнятися сексом

1. Прислухайся до тону

"У нас, жінок, іноді є певний тон, який ми використовуємо, щоб щось прояснити. Щось на зразок Джої з "ДРУЗІв". Тонкий "Привіт" у поєднанні з рухом брів у моєму випадку може щось означати", – розповідає одна з користувачок мережі.

2. Зверни увагу на губи й очі

"Зазвичай я закушую губу, дивлячись на нього певним поглядом. Або я простежу, щоб він побачив, як я дивлюся на його промежину", – додає інша.

3. Поцілунки

"Не зовсім помітно, але зазвичай я сідаю зверху та починаю його цілувати. Це, логічно, веде до продовження", – зізнається ще одна користувачка форуму.



Іноді прості поцілунки можуть свідчити, що кохана готова до сексу / Фото Unsplash

4. Тяжка артилерія

"Груди – прекрасна зброя, щоб щось прояснити. Я притискаю їх до нього. Якщо це не спрацює, я просто скажу все, що захочу", – наголошує ще одна дівчина.

5. Парад у вітальні

"Мені пощастило з простими стосунками. Тож все, що мені потрібно робити, – ходити по вітальні у трусиках. Потім я чую від нього, що пора підійматися нагору", – зізнається хитрунка.

6. Тертя викликає тепло

"Зазвичай я просто знімаю одяг і починаю тертися об нього. Якщо це не спрацює, присідання в його полі зору гарантовано допоможуть", – ділиться ще однією хитрістю гостя форуму.

7. Трохи чистоти

"Я завжди кажу: "Приймімо разом душ?". Це говорить йому, що я хочу робити брудні речі, якщо ти розумієш, про що я", – розповідає інша дівчина.



Пропозиція разом прийняти душ часто закінчується сексом / Фото Unsplash

8. Несподівана знахідка

"Одягаю коротку спідницю без трусиків і підбираю щось з підлоги прямо перед ним. Таким чином я завжди отримую те, що шукаю", – доповнює ще одна відвідувачка сайту.

9. Брудна пропозиція

"Пропозиція доторкнутися до моїх сідниць зазвичай призводить до дії. Якщо ні, то мені просто подобається, коли він стискає мою дупу", – каже інша.

10. Можливо, масаж?

"Масаж спини – ключ до сексу. 30 хвилин розслаблення спини вивільняють у ньому все інше", – підкреслює ще одна дівчина.

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Підозрюємо, що твоя дівчина теж подає низку сигналів, коли хоче зайнятися сексом. Тож ми закликаємо звертати максимум уваги на її поведінку, мову тіла та пропозиції. Це дозволить не проґавити слушну мить!