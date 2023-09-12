Дослідження, проведене у 2018 році, показало, що рекрутери та менеджери з найму витрачають менш як вісім секунд на те, щоб вирішити, чи варто кандидату рухатися далі. Маючи такий короткий проміжок часу для оцінки, найкращим варіантом буде резюме, яке буде чітким, лаконічним і підкреслюватиме твої досягнення.

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Ідеальне резюме позбавлене багатослів'я і досить стисле, без двох – трьох сторінок історії твого життя, розписаних по буквах. Ось деякі речі, яких ти можеш уникнути у своєму резюме – невеликі помилки, які можуть обернутися проти тебе та зашкодити твоїм шансам потрапити до списку претендентів на роботу мрії.

1. Невідповідні навички

Кожна робота має специфічні набори навичок, які зазвичай згадуються в профілі. Подивися на ці навички та адаптуй своє резюме для кожної вакансії, на яку ти претендуєш. Якщо ти претендуєш на керівну посаду, то навички, які тобі потрібно підкреслити з твого попереднього досвіду, мають бути синхронізовані з нею, наприклад, вміння добре спілкуватися або бути лідером команди.

Написання про те, що ти вмієш редагувати фотографії для інстаграму або що ти найшвидший бігун у школі, не додасть твоєму резюме ніякої цінності. Витрать трохи часу на перегляд профілів вакансій, які тобі подобаються, і внеси відповідні зміни до свого резюме, щоб продемонструвати свої навички, які можуть привернути увагу рекрутера.

2. Твої хобі

Всі люблять подорожувати або дивитися серіали у вільний час. Це елементарно, це поширено, і це ніяк не додасть тобі переваг. Насправді це марна трата місця у твоєму резюме, а також марна трата часу для рекрутера. Замість цього, коли тебе запросять на співбесіду, поговори про свої хобі, уподобання та антипатії. Рекрутеру не потрібно знати, чи захоплюєшся ти в'язанням або марафонським бігом під час процесу найму.



Про хобі краще розповісти під час реальної співбесіди / Фото racool_studio

3. Особистий статус

Це залишилося в минулому, але зараз ділитися особистою інформацією в резюме – це велике "ні-ні". Не потрібно вказувати, одружений ти чи ні, якого ти віросповідання або з якої родини походиш. Ділитися особистими даними у своєму резюме – це не примус. Насправді зараз вкрай непрофесійно з боку рекрутера запитувати про твої особисті стосунки чи сімейний стан або про те, чи є у тебе діти, на перших етапах процесу працевлаштування.

Коли ти пройдеш кілька раундів співбесід, і якщо це питання виникне органічно, тоді все гаразд – воно також може стати спільною темою для розмови між тобою та інтерв'юером. Але до тих пір ти можеш не додавати цю інформацію до свого резюме. Також, якщо це не є обов'язковим або якщо ти не подаєш заявку на роботу за кордоном, тобі не потрібно вказувати кількість мов, якими ти вільно володієш.

4. Дезінформація

Як би відчайдушно ти не хотів отримати цю роботу, не бреши у своєму резюме. Не вказуй, що ти навчався в коледжі чи університеті, якщо ти цього не робив. Не розповідай про роботу в компанії, в якій ти не працював. Не згадуй, що ти був нагороджений чи потрапили до списку "30 до 30", якщо ти не був у ньому.

Брехня може допомогти тобі потрапити на посаду, але коли вона розкриється, це не лише погано відобразиться на тобі. Це ще й може заплямувати твою репутацію в галузі. Натомість зосередься на навичках, які ти можеш запропонувати, а не на тих, яких у тебе немає.

5. Забагато інформації

Ідеальне резюме – чисте, чітке і коротке. Не потрібно додавати зайвої інформації, яка не стосується роботи, на яку ти претендуєш, і навичок, якими ти володієш. У рекрутерів немає часу переглядати численні сторінки твого професійного життя, де описані найдрібніші деталі кожного окремого проєкту, який ти виконував у кожній компанії. Якщо у тебе є 10-річний досвід роботи, тобі не потрібно додавати інформацію про стажування, яке ти проходив після коледжу. Обмеж своє резюме однією сторінкою і напиши кілька пунктів про ключові обов'язки, які ти виконував у попередній організації.

6. Невідповідне форматування та шрифти

Формат твого резюме настільки ж важливий, як і його зміст. Хоча дуже важливо, щоб твоє резюме було простим і чистим, не використовуй застарілі шрифти, такі як Times New Roman, і не перевантажуй сторінку занадто великим або невідповідним шрифтом, якщо тільки ти не працюєш у творчій сфері і це не є дизайнерським вибором.

Пройдімося трішки по форматуванню. Наприклад, якщо ти вказуєш число/місяць/рік в одній організації, то не змінюй його на місяць/число/рік в іншій організації у своєму резюме. Також не забувай про час, який ти використовуєш. Не використовуй теперішній час для опису всіх речей, які ти робив на попередніх місцях роботи. Будь обережним з орфографічними та граматичними помилками – це улюблена прикрість багатьох. Немає нічого гіршого, ніж рекрутер, який знайде помилки у твоєму резюме.



Потурбуйся про зручне оформлення резюме / Фото mindandi

7. Непрофесійні контактні дані

Якщо ти все ще використовуєш email-адреси на кшталт happy4lyf@hotmail.com або summerboy@gmail.com, настав час змінити їх на більш зрілі та професійні. Ти ж хочеш, щоб рекрутери сприймали тебе серйозно, а не робили висновки на основі твоїх контактних даних. Ще одна річ, яку ти можеш не вказувати у своєму резюме – це адреса та номер телефону. Твоєї електронної адреси більш ніж достатньо, щоб зв'язатися з тобою, якщо вони захочуть призначити співбесіду.

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Скористайся порадами, які ми перелічили вище. Вони дозволять тобі позбавити резюме зайвої інформації, а також дозволять підвищити шанси отримати роботу своєї мрії!