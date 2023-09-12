Исследование, проведенное в 2018 году, показало, что рекрутеры и менеджеры по найму тратят менее восьми секунд на то, чтобы решить, стоит ли кандидату двигаться дальше. Имея столь короткий промежуток времени для оценки, лучшим вариантом будет резюме, которое будет четким, лаконичным и будет подчеркивать твои достижения.

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Идеальное резюме лишено многословия и довольно кратко, без двух – трех страниц истории твоей жизни, расписаных по буквам. Вот некоторые вещи, которых ты можешь избежать в своем резюме – небольшие ошибки, которые могут обернуться против тебя и навредить твоим шансам попасть в список претендентов на работу мечты.

1. Несоответствующие навыки

Каждая работа имеет специфические наборы навыков, обычно упоминаемых в профиле. Посмотри на эти навыки и адаптируй свое резюме для каждой вакансии, на которую ты претендуешь. Если ты претендуешь на руководящую должность, то навыки, которые тебе нужно подчеркнуть из твоего опыта, должны быть синхронизированы с ней, например, умение хорошо общаться или быть лидером команды.

Написание о том, что ты умеешь редактировать фотографии для инстаграма или что ты самый быстрый бегун в школе, не придаст твоему резюме никакой ценности. Потрать немного времени на просмотр профилей вакансий, которые тебе нравятся, и внеси соответствующие изменения в свое резюме, чтобы продемонстрировать свои навыки, которые могут привлечь рекрутера.

2. Твои хобби

Все любят путешествовать или смотреть сериалы в свободное время. Это элементарно, это распространено, и это никак не придаст тебе преимуществ. На самом деле это пустая трата места в твоем резюме, а также пустая трата времени для рекрутера. Вместо этого, когда тебя пригласят на собеседование, поговори о своих хобби, предпочтениях и антипатиях. Рекрутеру не нужно знать, восхищаешься ли ты вязанием или марафонским бегом во время процесса найма.



Про хобби лучше рассказать во время реального собеседования / Фото racool_studio

3. Личный статус

Это осталось в прошлом, но сейчас делиться личной информацией в резюме – это большое "нет-нет". Не нужно указывать, женат ты или нет, какого ты вероисповедания или из какой семьи происходишь. Делиться личными данными в своем резюме – это не принуждение. На самом деле сейчас очень непрофессионально со стороны рекрутера спрашивать о твоих личных отношениях, или семейном положении, или о том, есть ли у тебя дети, на первых этапах трудоустройства.

Когда ты пройдешь несколько раундов собеседований, и если этот вопрос возникнет органично, тогда все хорошо – он может стать общей темой для разговора между тобой и интервьюером. Но до тех пор ты можешь не добавлять эту информацию в свое резюме. Также, если это не обязательно или если ты не подаешь заявку на работу за границей, тебе не нужно указывать количество языков, которыми ты свободно владеешь.

4. Дезинформация

Как бы отчаянно ты не хотел получить эту работу, не лги в своем резюме. Не указывай, что ты учился в колледже или в университете, если ты этого не делал. Не рассказывай о работе в компании, где ты не работал. Не вспоминай, что ты награжден или попал в список "30 до 30", если ты не был в нем.

Ложь может помочь тебе попасть на должность, но когда она раскроется, это не только плохо отразится на тебе. Это еще может запятнать твою репутацию в отрасли. Сосредоточься на навыках, которые ты можешь предложить, а не на тех, которых у тебя нет.

5. Слишком много информации

Идеальное резюме – чистое, четкое и короткое. Не нужно добавлять излишней информации, не касающейся работы, на которую ты претендуешь, и навыков, которыми ты владеешь. У рекрутеров нет времени просматривать многочисленные страницы твоей профессиональной жизни, где описаны мельчайшие детали каждого отдельного проекта, выполняемого в каждой компании. Если у тебя есть 10-летний опыт работы, тебе не нужно добавлять информацию о стажировке, которую ты проходил после колледжа. Ограничивай свое резюме одной страницей и напиши несколько пунктов о ключевых обязанностях, которые ты выполнял в предыдущей организации.

6. Несоответствующее форматирование и шрифты

Формат твоего резюме столь же важен, сколь и его содержание. Хотя очень важно, чтобы твое резюме было простым и чистым, не используй устаревшие шрифты, такие как Times New Roman, и не перегружай страницу слишком большим или неподходящим шрифтом, если только ты не работаешь в творческой сфере и это не дизайнерский выбор.

Пройдемся немного по форматированию. Например, если ты указываешь число/месяц/год в одной организации, то не изменяй его на месяц/число/год в другой организации в своем резюме. Также не забывай о времени, которое ты используешь. Не используй настоящее время для описания всех вещей, которые ты делал на предыдущих местах работы. Будь осторожен с орфографическими и грамматическими ошибками – это любимая досада многих. Нет ничего хуже, чем рекрутер, который найдет ошибку в твоем резюме.



Позаботься об удобном оформлении резюме / Фото mindandi

7. Непрофессиональные контактные данные

Если ты все еще используешь email-адреса типа happy4lyf@hotmail.com или summerboy@gmail.com, пора сменить их на более зрелые и профессиональные. Ты хочешь, чтобы рекрутеры воспринимали тебя серьезно, а не делали выводы на основе твоих контактных данных. Еще одно дело, которое ты можешь не указывать в своем резюме – это адрес и номер телефона. Твоего электронного адреса предостаточно, чтобы связаться с тобой, если они захотят назначить собеседование.

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Воспользуйся советами, которые мы перечислили выше. Они позволят тебе избавить резюме от лишней информации, а также позволят повысить шансы получить работу своей мечты!