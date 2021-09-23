Адуонола Адешола, експертка Forbes, назвала кілька фраз, яких варто уникати під час співбесіди. Вони можуть вкрай негативно вплинути на твої шанси потрапити на роботу.

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Чого не варто говорити на співбесіді

"Чим займається ваша компанія?"

Якщо в якийсь момент співбесіди ти випалив це питання, приготуйся до відмови. Наполеглива рекомендація – завжди вивчай компанію та знайомся з нею хоча б на середньому рівні. І лише після цього можеш йти на співбесіду. Також важливо розумітися у тій посаді, яку ти плануєш обійняти. Якщо ж вона нова, то інтерв'юер, швидше за все, усе тобі пояснить і опише.



Вивчи заздалегідь компанію, в яку ти плануєш потрапити / Фото Unsplash

"Я знаю, що не найбільш кваліфікована людина, але..."

Ще одна помилка. На співбесіді не потрібно виглядати експертом, але слід бути хоча б найкращою людиною для цієї посади. Як вказує Адешола, в якийсь момент ми можемо відчути себе наляканими пропозицією компанії. Але замість того, щоб применшувати свої вміння, ми повинні виділити області, в яких у нас є досвід і навички, якими ми дійсно володіємо.

"У мене немає великого досвіду в цьому, але..."

Це речення також дає уявлення про те, що ти геть не підходиш для цієї посади. Якщо ми говоримо, що у нас немає досвіду, це залишиться у свідомості роботодавця, тож він обере когось іншого. Постарайся залишатися у безпеці та зосереджуватися на своїх навичках, а не досвіді.

"Наша робота..."

На співбесіді часто ставлять питання про минулу роботу або про останню роботу у твоїх проєктах. Тут Адешола рекомендує уникати використання множини, кажучи про минулі досягнення. На співбесіді основна увага приділяється тобі. Тому ти повинен говорити, виходячи зі свого особистого досвіду.

"Я за допомогою своєї команди..." може бути цінним виразом, оскільки ми ставимо себе в центр і виділяємо роботу інших людей. Ця фраза дозволить побачити у тобі хорошого лідера.

Каша в реченні

"Гм...", "Е-е" та інше. Ці вкраплення змушують тебе здаватися нервовим і невпевненим на співбесіді. А ще це може бути ознакою того, що ти занадто багато думаєш перед відповіддю. Насправді ж тобі потрібно продумати майже усі відповіді заздалегідь. Тож постарайся уникати цих вигуків-паразитів.



Уникай каші у реченнях, щоб не здаватися невпевненим / Фото Unsplash

Говориш надто багато

Це не фраза. Але це те, що Адешола не рекомендує. Якщо у нас є готові відповіді, не потрібно влаштовувати кількахвилинні монологи. Постарайся бути лаконічним і стислим. Озвуч важливу інформацію, але не розбавляй її водою. Якщо ж ти будеш водити інтерв'юера манівцями, то його увага буде розосереджена. А це суттєво знижує шанси отримати омріяну роботу.

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Візьми на озброєння ці поради. Ми, звичайно ж, не гарантуємо, що вони дозволять отримати нову роботу. Але бодай на співбесіді ти не осоромишся.