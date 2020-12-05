Один з найпопулярніших додатків для знайомств – тіндер. У ньому не лише шукають кохання усього свого життя, а й партнерів для випадкових зустрічей. Men 24 розповість тобі про кілька фатальних помилок, яких роблять більшість чоловіків у тіндері. Не роби так!

Якщо неправильно поводитися з тіндером, є всі шанси, що тобі просто не вдасться знайти когось, з ким можна було б провести час. Але це не найстрашніше. Men 24 ділиться з тобою переліком поширених помилок, які зводять нанівець усі твої старання у тіндері!

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1. Свайп не туди. Момент, коли ти випадково відповів "ні" красивій дівчині на тіндері. Тепер вона пішла назавжди, що дуже і дуже сумно. Тож не надто поспішай, щоб не проґавити своє щастя.



Найпоширеніша помилка – свайп не туди / Фото unsplash

2. Відверті фото. Не варто усім відразу ж надсилати оголені фото свого тіла. І навіть не думай ділитися світлинами пеніса. Повір, це точно не те, що вона хотіла б отримати відразу ж після знайомства. Винятком може бути ситуація, коли панянка сама попросила про таке фото. Але в цьому випадку вибирай такий ракурс, щоб не було видного твого обличчя. А то є всі шанси наступного дня прокинутися зіркою мережі!

3. Прохання відповісти. Тобі, звичайно ж, може шалено сподобатися певна дівчина. Але це зовсім не означає, що потрібно її тероризувати, якщо вона не відповідає протягом 30 секунд. Спокійніше!

4. Фотографія для твого профілю. Пам'ятай про те, що в анкеті мають бути лише твої фото: без надмірної обробки, 100500 фільтрів і так далі. Ти ж не хочеш, щоб під час зустрічі вона добряче злякалася, побачивши перед собою зовсім не Бреда Пітта?



Пам'ятай, що у твоєму профілі мають бути лише твої фото / Фото unsplash

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5. Надто хороша для тебе. Будь готовим, що тобі могли поставити лайк випадково. Тож не потрібно тішити себе марними надіями, що Міс Всесвіт хоче вирушити з тобою на побачення. Цілком імовірно, що вона просто зробила свайп не в ту сторону. Але це не точно, тож не варто налаштовувати себе на провал з самого початку. Просто будь реалістом.

6. Вона проти алкоголю. Якщо в анкеті вказано, що потенційна дівчина категорично ставиться до споживання спиртних напоїв – будь готовим до катастрофи. Як правило під цим формулюванням криється ще безліч "не можна". Тобі це треба?

7. Тіндер з іншими цілями. Буває так, що дівчина сидить на тіндері, щоб просто прокачати свою англійську мову. Ще є такі представниці прекрасної половини людства, які просто хочуть круто провести час, але не гарантують ані зустрічань, ані інтиму. Тож варто розуміти, що не завжди тобі щаститиме познайомитися з панянкою, яка готова буде до пригод, які влаштують саме тебе!



Переконайся, що цілі перебування на тіндері співпадають / Фото unsplash

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Тіндер – підступна програма, яка не гарантує тобі успіх. Ти, звичайно ж, можеш ним користуватися, але не забувай про необхідність розвіртуалитися. Лише в такому випадку ти можеш на щось розраховувати!